Estados Unidos reduce despliegue militar en el Caribe y mueve buques al norte de Cuba, según NYT

Despliegue naval en el Caribe El portaaviones Gerald R. Ford y un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. operando el jueves de la semana pasada en aguas del Caribe (@NAVSOUS4THFLT/EFE)

El Ejército estadounidense ha reducido el volumen de la flota que mantiene desplegada en el Caribe desde el verano y tras la captura de Maduro, ha trasladado dos buques de transporte anfibio hacia aguas al norte de Cuba como parte de esa reorganización, según informó el diario The New York Times.

Funcionarios anónimos citados por el rotativo comentaron que el contingente ha comenzado a reducirse pese a que el Gobierno de Donald Trump ha asegurado que mantendrá navíos desplegados en la región y las operaciones para destruir lanchas cargadas con drogas en el Caribe.

Estos movimientos incluyen el traslado del USS Iwo Jima y el USS San Antonio, ambos buques de transporte de tropas para desembarco anfibio, a aguas al norte de Cuba en el Océano Atlántico.

Estos movimientos reducirán el número de tropas estadounidenses en el Caribe en aproximadamente 3 mil, hasta dejarlo en 12 mil efectivos.

Asimismo, al menos uno de estos dos uqes podría regresar al puerto base que ambos navíos tienen en Norfolk, Virginia, en las próximas semanas, destacó uno de los funcionarios citados. (Con información de EFE)