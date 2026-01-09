Washington envía diplomáticos a Venezuela para explorar la reapertura de embajada en el país

Embajada de Estados Unidos en Venezuela (@Jhonffonseca/x)

El Gobierno de Estados Unidos confirmó este viernes que ha enviado a Caracas una delegación de diplomáticos encargados de los lazos con Venezuela para explorar la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en el país a raíz de la operación que capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

“El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela (VAU), incluido el Encargado de Negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones”, expresó un funcionario del Departamento de Estado.

Por su parte, el líder republicano, Donald Trump, comentó el pasado domingo, que Washington ya estpa pensando en reinagurar la embajada en la capital del país suramericano.

La embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después de que el propio Nicolás Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con EU.

Desde entonces, el país norteamericano ha gestionado lo relacionado con el país suramericano desde su Oficina Externa de EU para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.

Tras la captura del líder chavista, Trump ha descartado a los principales opositores venezolanos y ha apostado por un Gobierno intrino liderado por Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada, para dirigir Venezuela bajo la gestión de Washington, la cual “podría durar años, según él. (Con información de EFE)