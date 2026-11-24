Inés Gómez Mont La conductora de televisión fue liberada por autoridades migratorias estadounidenses.

Inés Gómez Mont ha sido liberada del centro de detención migratorio en el que se encontraba tras su captura por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Su liberación no necesariamente implica la resolución de su situación migratoria.

¿Qué se sabe sobre liberación de Inés Gómez Mont por ICE?

La actriz y conductora de televisión Inés Gómez Mont, quien es México es acusada de delitos como lavado de dinero y evasión fiscal, habría pagado una fianza en Estados Unidos para ser liberada de un centro migratorio en el que se encontraba.

La actriz fue detenida por autoridades migratorias el pasado 30 de octubre y trasladada al Broward Transitional Center, centro de detención para migrantes, debido a cuestiones relativas a su estatus migratorio en Estados Unidios. Ante la detención, su defensa presentó un habeas corpus, similar a un amparo, argumentando que debía ser liberada de inmediato y permanecer en su domicilio ubicado en Pinehurst, Florida mientras se resolvía su estatus migratorio debido a que tiene una hija que requiere tratamiento médico. El 5 de noviembre se dio a conocer que el juez rechazó la petición, por lo que Gómez Mont permaneció en el centro migratorio.

Este 24 de noviembre, Inés Gómez Mont ya no aparece en los registros de personas detenidas por ICE, por lo que se asume que pagó una fianza para continuar su proceso migratorio en libertad.

No se sabe si, al igual que a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga —quien también es considerado un prófugo de la ley en México—, se le otorgará una fecha de audiencia para determinar su situación migratoria. Su esposo, que lleva 6 años fuera de México, fue detenido por autoridades migratorias en septiembre de 2025 debido a un reingreso no autorizado. El empresario argumentó que no debía ser deportado puesto que era un perseguido político en México. Tras pagar una fianza, se le dejó en libertad y supuestamente tendrá una audiencia migratoria este noviembre para determinar si es deportado.

Desde 2020, Gómez Mont y su marido son investigados en México por lavado de dinero, evasión fiscal y generar dinero de forma ilícita. Fueron acusados en 2021 de malversar 3 mil millones de pesos y tener vínculos con el crimen organizado. La conductora de televisión tiene tres ordenes de aprehensión en México, por lo que su deportación a territorio nacional resultaría en su detención.