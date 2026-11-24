Rusia registra mil 87 suicidios de militares durante la guerra

Más de mil soldados rusos se han suicidado desde que comenzó la invasión a Ucrania, de acuerdo con informes confidenciales de la agencia estadística rusa Rosstat. Los documentos contabilizan mil 87 casos confirmados, aunque la cifra podría acercarse a los dos mil si se consideran otros 885 fallecimientos registrados bajo la categoría de muertes por causas desconocidas.

Los datos fueron obtenidos mediante filtraciones de dos grupos de activistas informáticos, el bielorruso Cyber Partisans y el ucraniano Silent Crow, que consiguieron acceder a los registros de Rosstat y posteriormente los entregaron al diario británico The Guardian. En Rusia, las estadísticas relacionadas con las víctimas de la guerra son consideradas información secreta.

Abusos dentro del ejército ruso

Especialistas consultados señalaron que detrás de estos casos podrían encontrarse las condiciones que enfrentan los soldados durante el conflicto, entre ellas las presiones ejercidas por otros militares o superiores, el temor a ser enviados a operaciones de alto riesgo y situaciones de violencia dentro de las filas, incluidos abusos físicos y torturas.

De los mil 87 suicidios considerados confirmados, 614 ocurrieron en territorios de Ucrania ocupados por Rusia o en regiones rusas cercanas a la frontera. Los demás se registraron en instalaciones militares, campos de entrenamiento y viviendas particulares, donde algunos soldados se encontraban descansando o permanecían antes de ser enviados al frente.

Advierten cifra mayor

Aunque los registros filtrados muestran más de mil casos, representantes de organizaciones que apoyan a militares rusos que buscan desertar consideran que el número real podría ser considerablemente más alto.

Ivan Chuvilyaev, portavoz del grupo Idite Lesom, afirmó que la cantidad de suicidios es “obviamente mucho mayor”. También cuestionó la confiabilidad de las estadísticas, al señalar que incluso los registros confidenciales atraviesan distintos filtros de censura.

El representante recordó que algunos suicidios pueden ser registrados bajo otras categorías, como muertes presentadas como actos heroicos. En esos casos, las familias reciben medallas al valor en nombre de los soldados fallecidos, lo que dificulta conocer la dimensión real de las muertes.

(Con Información de EFE)