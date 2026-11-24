El operativo para liberar rehenes en un supermercado en Colombia sigue en curso (Especial)

Violencia en Colombia — Momentos de tensión se viven este martes en el interior de un supermercado de Cartagena de Indias, en Colombia, luego de que desde temprana hora hombres fuertemente armados y encapuchados ingresaron al lugar y tomaron a varias personas como rehenes, sin que hasta el momento las autoridades hayan podido rescatar a estas personas, lo que obligó además a suspender los aterrizajes en el aeropuerto de esa ciudad colombiana.

“Frente a la situación de orden público que se está presentando en el almacén Éxito de Cartagena, nuestra prioridad es proteger la vida de todas las personas. La Policía Nacional ha activado sus capacidades especializadas, trabaja bajo una coordinación integral y desarrolla todas las acciones necesarias para lograr una solución segura a la situación”, señaló la Policía en un escueto comunicado.

La Policía tiene desplegado un operativo para rescatar a los rehenes, sin que se conozcan informes sobre la operación en curso.

La Aeronáutica Civil, por su parte, suspendió los aterrizajes en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena de Indias, aunque mantuvo los despegues que ya estaban programados.

“Suspendidas las aproximaciones por operaciones de aeronaves de la Fuerza Pública en final de pista 01 (situación de orden público en las inmediaciones). Solo operan despegues”, señaló la Aerocivil en X.

De acuerdo con reportes del periódico local El Universal de Cartagena, las personas que, al parecer, están retenidas por presuntos ladrones en el establecimiento comercial son clientes y empleados.

En videos publicados en redes sociales se ve a los delincuentes, encapuchados, portando lo que parecen ser armas largas, mientras varias personas permanecen retenidas, sentadas de espaldas y mirando hacia el exterior del local.

El Grupo Éxito, propietario del supermercado, señaló en un comunicado que “la protección de la vida y la integridad de las personas” es su prioridad.

“La situación que se presenta en nuestro almacén en Cartagena está siendo atendida por las autoridades competentes. Como compañía, estamos atentos a sus indicaciones y al manejo de la situación”, agregó el Grupo Éxito. (Con información de EFE)

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