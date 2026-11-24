La cantante iraní Parastoo Ahmadi recibió 74 latigazos por aparecer en un video sin el Yihab que exige el régimen (BBC)

Castigo cruel en Irán — El régimen iraní de los Ayatolás sancionó con 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi, por aparecer cantando en un video publicado en la plataforma de YouTube sin el hiyab obligatorio. La misma suerte corrieron cuatro miembros de su banda y equipo de producción, denunciaron desde la ciudad de Qom sus abogados, destacó la cadena británica BBC.

La conocida cantante Ahmadi, de 29 años, llevaba un vestido sin mangas en una actuación transmitida en directo en diciembre de 2024, lo que derivó en ser sancionada por el régimen de Irán. Las leyes iraníes prohíben las actuaciones públicas de mujeres y les exigen usar velo y ropa modesta.

En junio, un tribunal penal de Qom condenó a Ahmadi y a otras ocho personas por “atentar contra la moral pública” mediante la publicación de “material obsceno e indecente”, cargos que ellos han negado.

Además de ser condenados a 74 latigazos, se les prohibió realizar actividades audiovisuales y salir del país durante dos años.

A finales de septiembre, un tribunal de apelaciones de Qom rechazó el recurso de los acusados y confirmó la sentencia, informaron sus abogados.

Hubo una amplia condena de las sentencias por parte de otros artistas iraníes y activistas de derechos humanos, quienes advirtieron que los latigazos constituyen un castigo cruel, inhumano, degradante que violan la prohibición internacional de la tortura. (Con información de BBC)

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