¿Por qué hay "Alerta Roja" en Microsoft Interrupción histórica se vuelve la máxima prioridad de la compañía (Pexels)

El pasado 12 y 13 de noviembre se registró a nivel mundial una caída histórica de Microsoft, lo que afectó distintos servicios como Exchange Online, Outlook y Teams, perjudicando a empresas y hasta gobiernos en todo el mundo.

A pesar de que los servicios de Microsoft ya están operando con normalidad, la compañía ha decidido activar una “Alerta Roja” para revisar todos sus protocolos y sistemas de respuesta ante crisis.

¿Qué pasó con Microsoft?

Microsoft registró distintas fallas a nivel mundial durante los días 12 y 13 de noviembre del 2026, lo que el presidente de M365 Core, Jason Henderson, señaló como el incidente con mayor impacto en los clientes en la historia de Exchange Online.

En su momento, Microsoft negó que la caída de sus servicios se debiera a un ataque cibernético o a la actividad de agentes de inteligencia artificial. La compañía atribuyó la falla a un defecto de escalabilidad de Windows, el cual se introdujo en julio y que no se detectó a tiempo.

A su vez, el vicepresidente ejecutivo Charles Lamanna señaló durante una revisión interna posterior que el componente comprometido había absorbido “aproximadamente diez años de fallas aceptables”, lo que agravó la sobrecarga arquitectónica.

¿Por qué hay “Alerta Roja” en Microsoft?

Después de que Microsoft se cayera a nivel mundial durante 24 horas, la compañía ha decidido activar “Alerta Roja” con el propósito de evitar futuras fallas de esa magnitud y, en caso de haber, que se resuelvan en menos de una hora.

Con esta medida se revisarán los protocolos de ingeniería, así como los sistemas de respuesta de crisis, lo que la convierte en el mayor escrutinio ejecutivo sobre la fiabilidad de la infraestructura del sistema.

La activación de “Alerta Roja” sirve como un estado de excepción en el que se establecen salas de crisis permanentes y se mantiene la supervisión directa de los altos ejecutivos sobre los ingenieros de distintas divisiones.