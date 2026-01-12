Mundial 2026: EU invierte 115 millones de dólares en defensa antidrones

Según las autoridades, esta inversión apunta al uso de herramientas de alta tecnología y responde a la creciente utilización de drones por parte de cárteles, que los emplean para el tráfico de narcóticos y la vigilancia de funcionarios estadounidenses.

Grandes eventos y celebraciones nacionales

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que estos fondos permitirán proteger al país durante festividades de gran escala.

“Esto nos ayudará a asegurar la frontera, proteger nuestra infraestructura y mantener seguros a los estadounidenses durante las festividades y eventos en el marco del 250° aniversario de la independencia y el Mundial de la FIFA 2026”, afirmó en un comunicado oficial.

Los recursos serán gestionados por una nueva oficina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), creada para impulsar el desarrollo y control de tecnologías de drones y antidrones.

De acuerdo con el propio DHS, este tipo de dispositivos “representan una amenaza cada vez mayor” para la seguridad nacional, especialmente en eventos masivos y zonas estratégicas.

Por otro lado, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) otorgó 250 millones de dólares a los 11 estados que albergarán partidos del Mundial, con el objetivo de reforzar la seguridad ante la llegada de más de un millón de visitantes internacionales.

Una agenda cargada en 2026

Estados Unidos enfrentará en 2026 un calendario especialmente exigente en materia de seguridad. Además del Mundial y las celebraciones por su aniversario de independencia, el país será sede de eventos del G20, en los que se espera la presencia de los principales líderes económicos del mundo.