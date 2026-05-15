Trump, en duda en si enviará armas a Taiwán tras la cumbre con Xi en China

Trump y Xi EFE/ Portavoz del Ministerio de Exteriores de China vía X (Portavoz del Ministerio de Exteriores de China via X/EFE)

Después de escuchar las preocupaciones del presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dejó en claro que no está seguro de querer seguir con el plan de envió de armas a Taiwán; una isla autogobernada que desde 1949 China ha reclamado que le pertenece.

El jueves 14 de mayo, durante la cumbre bilateral de dos días que se celebró en Beijing, Xi le advirtió a Trump que la forma en la que maneje sus relaciones con Taiwán puede ser lo que evite choques del país asiático con Estados Unidos, o en su lugar que se desencadenen conflictos.

Si bien a partir de las conversaciones que tuvieron lugar en la cumbre, se logró la estabilización de las relaciones entre ambas naciones, uno de los temas en los que siguen presentando notorias opiniones variadas es lo relacionado a Taiwán.

En Diciembre del año pasado, el presidente de Estado Unidos, dio la autorización de que se enviaran a Taipéi armas récord de 11,000 millones de dólares. Sin embargo, desde entonces dicha acción no ha presentado avance alguno. Por su parte, China se ha mantenido firme en cuanto a su posición de oposición a dicha venta.

A su regreso a Washington, Trump declaró que si va a terminar tomando una decisión de la mejor manera en la que proseguir, pero también enfatizó en que lo último que necesita ahora mismo Estados Unidos es desatar una guerra que se desarrolle a 9,500 millas de distancia.

“Las relaciones entre Estados Unidos y China son muy importantes y sin duda serán cada vez mejores”, agregó el mandatario estadounidense. E igualmente expresó que desea que la comunicación con Xi continúe siendo sincera y profunda.

Como parte de los diálogos para fortalecer la relación entre los dos países, por su parte Trump añadió que espera recibir a Xi en Washington. Por ello, el 15 de mayo, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, anunció que la visita tendrá lugar en otoño. “Ambas partes deben colaborar para preparar minuciosamente los encuentros entre los dos jefes de Estado, crear un ambiente propicio y lograr mayores avances”, comentó Wang Yi.

En tanto a la situación con Irán, China ha impulsado a Estados Unidos a que las negociaciones por la paz se sigan dando por medio del diálogo.