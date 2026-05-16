Muere buzo militar de las Maldivas durante rescate de turistas italianos en cuevas submarinas

Buzo Las labores para recuperar los cuerpos de cuatro turistas italianos desaparecidos en una cueva submarina en Maldivas dejaron una nueva tragedia.

Un buzo de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas perdió la vida mientras participaba en el operativo para localizar a cuatro turistas italianos desaparecidos desde el jueves en el atolón de Vaavu, una zona conocida por sus inmersiones profundas y cuevas submarinas.

De acuerdo con autoridades militares, el sargento Mohamed Mahdhee comenzó a sentirse mal durante una de las maniobras de búsqueda y falleció mientras se realizaban las labores de rescate. El operativo continúa, aunque las condiciones dentro de la cueva complican el acceso para los equipos de emergencia.

Los turistas desaparecieron el pasado 14 de mayo después de ingresar a una caverna submarina cercana a la isla de Alimathà, uno de los destinos más visitados por aficionados al buceo en Maldivas. Según los reportes, el grupo descendió a más de 50 metros de profundidad y no logró regresar a la superficie.

Las autoridades creen que los cuerpos de cuatro de los italianos permanecen atrapados dentro de una cueva ubicada a unos 60 metros bajo el agua. Hasta ahora, solo uno de los cadáveres pudo ser recuperado en la entrada del sitio.

El general Mohamed Saleem explicó en la televisión pública de Maldivas que los elementos de la Guardia Costera están entrenados para operar únicamente hasta los 50 metros de profundidad, por lo que ingresar diez metros más representa un riesgo extremo por la presión, el espacio reducido y la poca visibilidad dentro de la caverna.

El Ministerio de Exteriores de Italia ya dio por muertos a los cinco turistas que participaban en la expedición submarina. Entre las víctimas que siguen desaparecidas se encuentran tres mujeres y un hombre.

En medio de las labores de rescate, el fallecimiento del sargento Mahdhee aumentó la tensión en la zona y dejó en evidencia las dificultades que enfrentan los equipos de emergencia para ingresar a uno de los puntos más peligrosos del operativo.