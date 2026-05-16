Choque entre tren y autobús en Tailandia deja al menos 8 muertos y 25 heridos

Accidente en Bangkok Las autoridades confirmaron al menos ocho personas fallecidas y 25 lesionadas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Un fuerte accidente entre un tren de carga y un autobús de pasajeros sacudió en una de las zonas más transitadas de Bangkok, en Tailandia, donde al menos ocho personas murieron y otras 25 resultaron heridas después de que varias unidades quedaran envueltas en llamas.

El choque ocurrió cerca de las 15:51 horas, tiempo local, en la carretera Asoke-Dindang, dentro del distrito de Ratchathewi. De acuerdo con los primeros reportes del centro de emergencias y bomberos de Bangkok, en el percance también estuvieron involucrados automóviles y motocicletas que circulaban por la zona al momento del impacto.

Tras la colisión, el autobús comenzó a incendiarse y el fuego se extendió rápidamente. Bomberos y equipos de rescate llegaron al lugar para controlar las llamas y sacar a personas atrapadas entre los restos de las unidades.

Las autoridades señalaron que durante varios minutos se escucharon explosiones intermitentes, presuntamente provocadas por el incendio de algunos vehículos alcanzados por el choque.

Medios locales informaron que el tren de carga impactó al autobús cerca de la estación Makkasan, en la línea ferroviaria que conecta con el aeropuerto de la capital tailandesa. El golpe provocó que la unidad de transporte público quedara prácticamente consumida por el fuego.

En un reporte posterior, el centro de mando confirmó que fueron encontrados dos cuerpos más dentro del autobús calcinado, lo que elevó el saldo preliminar a ocho víctimas mortales.

Los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para rescatar a los lesionados y recuperar cuerpos atrapados entre la estructura quemada del vehículo. Mientras tanto, los bomberos lograron sofocar el incendio y evitar que se propagara a otras áreas cercanas.

La zona permanece acordonada y bajo resguardo de las autoridades, que ya iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el accidente múltiple.