Operativo conjunto entre EU y Nigeria: murió líder clave del Estado Islámico en África

Donald Trump (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que fuerzas estadounidenses y militares de Nigeria realizaron un operativo conjunto en África que terminó con la muerte de Abu-Bilal al-Minuki, identificado como el segundo al mando del Estado Islámico.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que la misión fue “compleja” y planeada durante varios meses, además de afirmar que el operativo debilitó de manera importante la estructura internacional del grupo extremista.

Trump señaló que Abu-Bilal al-Minuki, también identificado como Abu-Mainok o Abu-Bilel, intentaba esconderse en territorio africano mientras continuaba presuntamente coordinando actividades terroristas.

Según el presidente estadounidense, la operación fue posible gracias al intercambio de información y al trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el gobierno nigeriano.

“Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses”, escribió el mandatario en su mensaje.

El gobierno de Nigeria también confirmó el operativo. El presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, calificó la acción como una “audaz operación conjunta” y reconoció el apoyo de Washington en el combate contra grupos extremistas en la región.

Tinubu detalló que durante el ataque, realizado en la zona de la cuenca del lago Chad, también murieron varios integrantes cercanos al líder del Estado Islámico.

La colaboración militar entre ambos países se fortaleció desde febrero pasado, cuando Nigeria anunció la llegada de alrededor de cien militares estadounidenses al aeródromo de Bauchi, como parte de un programa de cooperación bilateral en materia de defensa y combate al terrorismo.

En distintas regiones de Nigeria operan grupos armados ligados al extremismo islamista. Uno de los más activos es Boko Haram, organización que desde 2009 mantiene ataques constantes en el noreste del país.

La violencia aumentó aún más tras el surgimiento de una facción vinculada al Estado Islámico conocida como Estado Islámico en la Provincia de África Occidental.

En el noroeste del país también opera Lakurawa, grupo señalado por autoridades locales de mantener vínculos con organizaciones extremistas relacionadas con el Estado Islámico del Sahel.

Los enfrentamientos y operaciones militares en Nigeria se intensificaron desde finales de 2025, luego de varios ataques aéreos coordinados entre fuerzas estadounidenses y nigerianas contra posiciones yihadistas en distintas regiones del país africano.