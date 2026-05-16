Cuba denuncia que bloqueo energético de EU agrava crisis médica dejando a 100 mil personas con cirugías pendientes

Hospitales en Cuba El gobierno cubano aseguró que más de 100 mil pacientes siguen en lista de espera para operaciones, entre ellos 12 mil menores, debido a la falta de medicamentos, combustible e insumos médicos. (X: @MiriamMartnezV6)

La crisis energética que enfrenta Cuba volvió a colocarse en el centro del debate internacional luego de que el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, afirmara que el bloqueo impulsado por Estados Unidos ha provocado afectaciones directas en el sistema de salud cubano, incluyendo miles de cirugías pendientes y una caída en la atención médica para niños con cáncer.

Durante una conferencia realizada en Nueva Delhi, India, en el marco de la reunión ministerial de los BRICS, el funcionario aseguró que alrededor de 100 mil personas permanecen esperando una operación quirúrgica en la isla, entre ellas 12 mil niñas y niños.

Rodríguez señaló que las dificultades para conseguir combustible, medicamentos e insumos médicos han complicado el funcionamiento de hospitales y servicios de salud en diferentes regiones del país. Incluso afirmó que la tasa de supervivencia infantil en pacientes con cáncer pasó del 85 al 65 por ciento.

El canciller cubano también sostuvo que el endurecimiento de las restricciones económicas provocó un aumento en la mortalidad infantil durante 2025. Según explicó, la cifra cerró en 9.9 fallecimientos por cada mil nacidos vivos, situación que atribuyó a la escasez de tratamientos y materiales médicos esenciales.

En su mensaje, el funcionario acusó a Washington de mantener una política orientada a generar presión económica y social dentro de la isla. Aseguró que las medidas buscan crear condiciones de inestabilidad en Cuba.

Además, calificó como un “acto de guerra” las acciones relacionadas con la persecución petrolera impulsada por la Casa Blanca, debido a los aranceles y restricciones aplicadas a países que exportan combustible hacia territorio cubano.

Apagones y crisis energética siguen afectando a la isla

La falta de energía continúa siendo uno de los principales problemas para la población cubana. Rodríguez aseguró que recientemente los apagones dejaron sin electricidad de manera simultánea a cerca del 63 por ciento del territorio nacional.

La situación ha provocado problemas en servicios básicos y operaciones hospitalarias, además de afectar la vida cotidiana en varias ciudades del país.

Pese al panorama, el canciller agradeció las campañas de apoyo y recaudación organizadas desde India y reiteró que el gobierno cubano mantiene disposición para dialogar con Estados Unidos, siempre que se respete la soberanía de la isla y no existan condiciones impuestas por Washington.