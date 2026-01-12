País que “haga negocios” con Irán será castigado con aranceles del 25%, advierte Trump

Manifestantes participan en una protesta contra el gobierno iraní en Fráncfort, Alemania (EFE)

Tensión en Irán — En tono desafiante ante la barbarie que está cometiendo el régimen iraní contra manifestantes que reclaman por la crisis económica en el país y por violar sus derechos humanos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente este lunes contra la República Islámica y advirtió que toda nación que “haga negocios” con Teherán será castigado con un arancel del 25% por parte de Washington.

El amago del republicano lleva un claro mensaje, y éste implica un paso adicional en la campaña para ahogar económicamente al régimen de los ayatolás. “Esta orden es inmediata y final”, sentenció Trump en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Truth Social. Trump no dudó en lanzar su amenaza y subrayó que cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25% sobre todas las transacciones comerciales que realice con Estados Unidos.

El señalamiento del mandatario estadounidense se registra luego de que según el medio digital estadounidense Axios, asegurara que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Donald Trump para Oriente Medio y Ucrania, Steve Witkoff el pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

El medio de EU refiere que los contactos se mantuvieron después de que Trump amagara con atacar a la República Islámica, luego de que fuera denunciada la represión lanzada por las autoridades iraníes contra manifestaciones multitudinarias que están desatando la tensión en el país y que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.

Manifestantes frente a Downing Street, en Londres, incendian un retrato del líder supremo iraní, Ali Jamenei, durante una protesta contra el régimen de los ayatolás (Agencia EFE)

El fin de semana, Trump ofreció la “ayuda” de su gobierno para la “libertad” de Irán, en medio de las protestas que suman dos semanas en el país persa contra la gestión económica y que han cobrado decenas de muertos.

“Irán está mirando a la libertad, tal vez como nunca antes. ¡EU está listo para ayudar!“, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión en Irán, en una muy amplia horquilla que va de decenas a varios cientos de víctimas mortales por la represión en el país persa.

Sobre estas reprobables acciones contra los derechos humanos, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en una conferencia este lunes que Trump no descarta acciones militares en Irán. Teherán mantiene relaciones comerciales con varios países de la región, con Brasil como su principal socio regional en el intercambio de productos agrícolas y fertilizantes, así como vínculos comerciales también con naciones como Venezuela, Argentina, Cuba, México, Colombia y Uruguay, según datos oficiales.

