Irán responde a amenazas estadounidenses: “Defenderemos el país hasta la última gota de sangre”

El ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadeh (@eldiario/x)

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, advirtió a Estados Unidos que Irán responderá “con más decisión a cualquier nuevo acto de agresión”, y que si las amenazas se vuelven hechos, defenderán el país “hasta la última gota de sangre”.

Después de una reunión con la comisión de seguridad nacional del Parlamento, Nasirzadeh insistió que la nación islámica está mejor preparada de lo que estaba durante la guerra de los 12 días contra EU e Israel el pasado junio, asegurando que tiene “sorpresas guardadas” que resultarán “muy efectivas” en caso de una nueva agresión, según declaraciones recogidas por la televisión estatal Press Tv.

Esta se trata de la respuesta del gobierno iraní tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que este mismo martes anunció la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que “cesen los asesinatos” en las protestas que se llevan a cabo dentro del territorio y aseguró que “la ayuda está en camino”.

“Si estas amenazas se convierten en hechos, defenderemos el país con toda la fuerza y ​​hasta la última gota de sangre, y nuestra defensa será atroz para ellos”, destacó el ministro de Defensa iraní, después de que Trump dijera que “pagarán un alto precio” los “asesinos y los responsables de los abusos”. (Con información de EFE)