Protestas en Irán: ¿quién es el ayatollah y líder de la nación de Medio Oriente?

Continúan las protestas en Irán, esto es todo lo que se sabe sobre el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo del país de Medio Oriente.

Las protestas en Irán que iniciaron a finales de diciembre de 2025 continúan y organizaciones han denunciado represión letal contra manifestantes.

De acuerdo con la ONG Human Rights Activists (HRA), durante las protestas antigubernamentales que se han suscitado en diferentes regiones de Irán han dejado un total de 1850 muertes, incluidos 9 menores.

¿Por qué hay protestas en Irán?

Las protestas en Irán iniciaron el jueves 28 de diciembre de 2025 y desde entonces han continuado en diferentes regiones del país, lo que, de acuerdo con diferentes organizaciones no gubernamentales, ha resultado en represión contra los manifestantes.

Las manifestaciones comenzaron con huelgas de comerciantes en el Gran Bazar de Teherán y, tiempo después, se extendieron a otras provincias de Irán.

Las primeras consignas de las protestas expresaban un descontento hacia la crisis económica que presenta el país, así como las medidas tomadas por su gobierno. Por lo que, después, se transformaron en protestas antigubernamentales contra el régimen del ayatolá Alí Jamenei.

¿Quién es el ayatolá Alí Jamenei?

Alí Jamenei es el actual líder supremo de Irán y el segundo en ocupar este puesto desde la Revolución Islámica de 1979.

Además de jefe de Estado, es también comandante en jefe del Ejército, por lo que se encuentran bajo su liderazgo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI).

Alí Jamenei nació en Mashhad en 1939, siendo el segundo hijo de una familia religiosa, pues su padre era un clérigo de rango medio de la rama chiita del islam.

Fue pieza clave en la destitución de la monarquía del Sha Mohammad Reza Pahlaví durante la Revolución Islámica en 1979, lo que lo llevó a que fuera encarcelado seis veces por la policía secreta del Sha.

Después de la Revolución Islámica, fue presidente de Irán en 1981 hasta 1989, cuando fue designado como líder supremo, siendo el jefe de Estado con más años en el cargo en Medio Oriente.

¿Qué significa ayatolá?

Ayatolá proviene de la palabra persa “ayatollah”, que significa “señal de Dios”, siendo uno de los títulos religiosos más importantes del islam chiita, la corriente religiosa mayoritaria en Irán. El ayatolá es aquella persona experta en filosofía, jurisprudencia y moral islámica.

A partir de la Revolución Islámica, la figura del ayatolá ocupó también el cargo de líder supremo, como actualmente lo hace Alí Jamenei.