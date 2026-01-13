Trump dice que el T-MEC “no es relevante para Estados Unidos”

Donald Trump (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump expresó este martes que el Tratado Comercial de Norteamérica (TMEC) no es relevante para el país, no obstante, Canadá lo quiere, esto lo indicó mientras presiona a empresas para que traigan de regreso la manufactura al suelo estadounidense.

“No tiene ninguna ventaja real, es irrelevante”, destacó el líder republicano sobre este acuerdo vigente con Canadá y México. “A Canadá le encantaría, lo necesitan”.

Estas declaraciones las dio mientras recorría una fábrica de Ford Motor Co.F.N en Dearborn, Michigan, antes de un discurso sobre la economía que tenía previsto pronunciar en Detroit.

“El problema es que no necesitamos su producto. No necesitamos coches fabricados en Canadá. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos traerlos aquí. Y eso es lo que está pasando”, agregó.

El T-MEC, vigente desde 2020, se revisará este año para decidir si se deja expirar o se implementa otro acuerdo.