Agentes de ICE disparan otra vez en Minneapolis; reportan a un migrante herido

Agentes de ICE disparan otra vez en Minneapolis: Agentes de ICE disparan a inmigrante venezolano en Minneapolis (EFE)

Un agente de ICE dispara a hombre en Minneapolis, hiriéndolo en la pierna, el hombre herido se trataría de un inmigrante venezolano.

Durante la noche de este miércoles 14 de enero, un hombre habría resultado herido en la pierna después de que un agente de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) le disparara.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona herida sería una persona en situación de migración de origen venezolano.

El ataque habría ocurrido después de que dos hombres atacaran con palas a agentes de ICE, durante la operación de detención “Operation Metro Surge” en Minneapolis, por lo que los agentes comenzaron a disparar.

Hasta el momento no existe información oficial sobre la persona que resultó lesionada, aunque se ha reportado que tras el tiroteo fue llevado a un hospital local para recibir atención médica.

Este hecho ocurre tan solo una semana después de que un agente del ICE le disparara a Renee Good, una poeta estadounidense, quien perdió la vida por las heridas provocadas tras el incidente.

La información continúa en desarrollo y se actualizará.