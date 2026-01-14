Dinamarca no convence a Trump, que insiste en quedarse con Groenlandia

Tensión Una groenlandesa participa en una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos en Copenhague, al grito de “Groenlandia para los groenlandeses” (Thomas Traasdahl/EFE)

La reunión celebrada ayer en Washington entre representantes del gobierno de Donald Trump, y los de Dinamarca y Groenlandia fracasó y se avecina un choque de trenes entre Estados Unidos y sus socios europeos de la OTAN.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pero tras un encuentro de aproximadamente 50 minutos, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas debido a la voluntad del presidente Donald Trump de anexionar el territorio ártico.

“Está claro que Trump quiere conquistar Groenlandia”, declaró la canciller danesa, visiblemente frustrada, aunque señaló que su país no ha tirado la toalla, así como tampoco los groenlandeses, cuya representante insistió en que su gobierno quiere colaborar, pero rechaza la anexión que exige el republicano.

“Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar un camino común a seguir", declaró Rasmussen, en una rueda de prensa posterior junto a Motzfeldt.

La canciller danesa indicó que el grupo se reunirá por primera vez “en cuestión de semanas” y espera que se centre en “abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, al mismo tiempo que respetar las líneas rojas de Copenhague“.

El país europeo considera totalmente inaceptable cualquier propuesta que no respete su integridad territorial en Groenlandia —un territorio autónomo de Dinamarca— y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

Este miércoles, antes del encuentro, Trump expresó en la plataforma Truth Social que con Groenlandia en “manos” de Estados Unidos, la OTAN será mucho más eficaz y agregó que cualquier otra opción es "inaceptable“.

Alarma europea y envío de tropas

Horas antes de la cita diplomática, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un incremento inmediato de su presencia militar en Groenlandia y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

Dinamarca ya ha movilizado un comando de avanzada hacia Nuuk, la capital, para preparar la llegada de más efectivos, aviones y barcos. Tras fracasar la reunión, Suecia, Noruega, Francia y Alemania anunciaron que enviarán tropas a la mayor isla del mundo, estratégica por sus riquezas inexploradas y por ser la nueva vía comercial a través del polo norte.

En los últimos días, el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte, ya había avanzado la necesidad de reforzar la presencia aliada en la isla ártica, mientras que varios países europeos, como Alemania y Reino Unido, habían apuntado a la posibilidad de usar esta fórmula para aplacar la supuesta inquietud de Trump por la seguridad de Groenlandia ante Rusia y China, argumento que aduce para justificar la necesidad de una anexión. Sin embargo, el jefe de la OTAN no condenó la intención anexionista de Trump, reforzando la idea de que se ha plegado a su voluntad. Rutte, ex primer ministro neerlandés, ya causó polémica el año pasado por decir que “con Trump, lo que papá diga”.

“No es momento de hablar de independencia”

Por su parte, el presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha manifestado que la gravedad de la situación actual obliga a priorizar la unidad dentro del Reino de Dinamarca por encima del debate sobre la independencia.

“No es momento para hablar de independencia, no es momento para arriesgar nuestro derecho a la autodeterminación cuando otro país habla de hacerse con nosotros", señaló Nielsen en una entrevista publicada este miércoles por la televisión pública groenlandesa 'KNR' y el medio digital 'Sermitsiaq‘.