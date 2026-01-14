Trump mantiene su interés por Groenlandia diciendo que es por “seguridad nacional”

Estados Unidos necesita a Groenlandia por seguridad social Una postura que ha generado rechazo entre los líderes groenlandeses y preocupación en Dinamarca (EFE)

En las últimas semanas, Groenlandia ha estado en el ojo público luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue insistiendo en que su país necesita controlar la isla ártica por razones de seguridad nacional, al advertir que Rusia o China podrían adelantarse si no se actúa a tiempo.

La importancia de Groenlandia para EU

A través de sus redes sociales, Trump sostuvo que Groenlandia es clave para la protección estratégica de Estados Unidos y para el sistema de defensa conocido como la “Cúpula Dorada” que su gobierno asegura estar fortaleciendo. En su mensaje, afirmó que la OTAN debería encabezar los esfuerzos para garantizar ese control y recalcó que, sin la participación estadounidense, la alianza militar no sería una fuerza eficaz ni disuasoria.

El mandatario aseguró que, con Groenlandia bajo control de Estados Unidos, la OTAN se volvería más fuerte y efectiva, y dejó claro que cualquier escenario distinto a ese le parece inaceptable.

La seguridad como argumento central de Trump

Trump ha justificado su interés en Groenlandia al señalar que la isla tiene un valor estratégico clave y que se encuentra rodeada por barcos rusos y chinos. Según su visión, el territorio no tendría la capacidad de garantizar su propia seguridad sin el respaldo de una potencia como Estados Unidos.

En medio de estas afirmaciones, el presidente estadounidense ha minimizado el debate en algunos momentos, al señalar que hay otros temas en la agenda internacional, como Venezuela, Rusia o Ucrania, y que Groenlandia podría discutirse más adelante, en cuestión de semanas.

Rechazo desde Groenlandia y alerta en Dinamarca

Las reiteradas declaraciones de Trump no solo han generado inquietud en Groenlandia, sino también en Dinamarca. En la isla ártica, los líderes de todos los partidos políticos han cerrado filas para rechazar cualquier intento de anexión.

En un comunicado conjunto, los dirigentes de las cinco fuerzas políticas groenlandesas dejaron clara su postura: no quieren ser estadounidenses ni daneses, sino seguir siendo groenlandeses. Entre los firmantes se encuentra Pele Broberg, líder del partido Naleraq, la segunda fuerza en el Parlamento y una de las más abiertas al diálogo con Estados Unidos.

Mientras tanto, en Dinamarca, la preocupación también va en aumento. Casi cuatro de cada diez ciudadanos consideran posible una invasión, según la percepción que han dejado las declaraciones del mandatario estadounidense.

Groenlandia: un territorio en el Ártico

Groenlandia es un territorio autónomo que pertenece al Reino de Dinamarca y es considerado el menos poblado del mundo, con alrededor de 56 mil habitantes. Cerca de la mitad de su población, mayoritariamente inuit, vive en la capital Nuuk, ubicada en el extremo sur de la isla.

A pesar de su tamaño, el 80 por ciento de su superficie permanece cubierta de hielo. Sin embargo, es una de las regiones del planeta donde el calentamiento global está avanzando con mayor rapidez, provocando un deshielo acelerado que también ha incrementado su valor estratégico.