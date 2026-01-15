Trump amenaza con invocar Ley de Insurrección en Minnesota si siguen los ataques contra ICE

Mujer es arrastrada de un auto por ICE en Minnesota (@nypost/x)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con invocar la Ley de Insurrección de Minnesota si las autoridades demócratas de ese estado no ponen fin a los ataques de “agitadores profesionales” contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que están atacando a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instauraré la Ley de Insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo”, expresó el líder republicano en su red Truth Social.

Asimismo, insistió que así pondrá “fin rápidamente a la farsa que se está desarrollando en ese estado que alguna vez fue grande”.

La amenaza de Trump de aplicar la medida, uno de los poderes de emergencia más contundentes y que autoriza al presidente desplegar fuerzas armadas dentro del territorio estadounidense, se produce tan solo horas después de que un agente de ICE disparara contra una personas hiriéndola en la pierna en Minneapolis durante una manifestación contra las redadas migratorias ordenadas por el Gobierno.

Según el departamento de Seguridad Nacional, la persona herida habría utilizado una pala de nieve para atacar al agente, que disparó “para defenderse”.

Enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden escalaron en la noche de este miércoles en Minneapolis poco después de la agresión. Agentes federales utilizaron granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra la multitud, según reportes de CNN.

El mandatario estadounidense ya había amenazado con usar la Ley de Insurrección en respuesta a las protestas contra las campañas migratorias en las ciudades de Portland, Oregon y Chicago, Illinois, el año pasado.

La última vez que se hizo uso de la Ley de Insurrección fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush (1989-1993) en California como respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano. (Con información de EFE)