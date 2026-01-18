Al menos 21 muertos por el choque de dos trenes de alta velocidad en España

Tragedia en España Vagones de los dos trenes de alta velocidad que descarrilaron en el sur de España

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad cerca de Córdoba (sur de España) la tarde de este domingo ha dejado al menos 21 víctimas mortales y once heridos graves, según fuentes de Guardia Civil. El gobierno de Andalucía solicitó la intervención del Ejército para ayudar en las tareas de rescate, debido a la dificultad del terreno y el estado de algunos de los vagones.

El tren de la empresa italiana Iryo había salido a las 18.40 de Málaga con destino Puerta de Atocha (Madrid), cuando a las 19.39 a la altura de la localidad de Adamuz se ha producido el descarrilamiento. En concreto los últimos vagones (del seis al ocho) se han salido y se han cruzado en las vías de la compañía española Alviaque en ese momento viajaba a 200 kilómetros por hora en dirección a la ciudad andaluza de Huelva. El Iryo ha provocado entonces que el Alvia se saliera de la vía y cayera por un terraplén de unos cinco o seis metros de altura.

En esos vagones que se han precipitado viajaban unas 53 personas. El Iryo no iba a tanta velocidad, aunque no se ha precisado aún a cuánta, ha podido frenar poco después del accidente. El maquinista fallecido, que es el que ha recibido el choque frontal, tenía 27 años. Fuentes de la investigación informan de que todos los heridos graves han sido ya desplazados a los hospitales movilizados. En concreto, son 29 heridos en hospitales, de los cuales cinco están muy graves.

El tren de la empresa Iryo accidentado transportaba a unas 300 personas y, por el momento, se desconocen las razones del descarrilamiento.

“El escenario es dantesco”

El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, fue el primero llegar al lugar del accidente junto a la Policía Local y pudo ver al menos un cadáver seccionado a varios metros del punto del accidente.

“He visto a un pasajero hecho un trapo. Hemos llegado los primeros y había un cuerpo cortado por la mitad. Pero no había luz, era de noche. El escenario es dantesco”, describió el regidor en conversación con EL PAÍS. Moreno cree que el accidente entre los dos trenes no ha sido frontal, “sino lateral” porque no ha visto vagones aplastados (con información de El País).