Ascienden a 42 los muertos por el accidente ferroviario de España

Accidente ferroviario de España (@elconfidencial/X)

Las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido este domingo en el sur de España ascienden ya a 42, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado un nuevo cadáver dentro de uno de los trenes accidentados, el tren Alvia operado por Renfe.

Este mismo martes, habían sido retirados otros 3 cadáveres del mismo tren, pero su recuperación fue complicada.

Hasta el momento, el número de personas fallecidas está en 42, aunque se presentaron 43 denuncias por desaparición, por lo que podría quedar aún una víctima sin localizar.

Según datos ofrecidos por el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, por el momento se ha practicado la autopsia a 38 cadáveres en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

¿Cómo fue la tragedia ferroviaria en España?

La tarde del domingo, dos trenes de alta velocidad se descarrilaron cerca de Córdoba (sur de España) ocasionando la muerte de hasta el momento 42 personas.

El tren de la empresa italiana Iryo había salido a las 18:40 hora local de Málaga con destino Puerta de Atocha (Madrid), cuando a las 19:39 a la altura de la localidad de Adamuz se produjo el descarrilamiento. En concreto los últimos vagones (del seis al ocho) se salieron y se cruzaron en las vías de la compañía española Alviaque en ese momento viajaba a 200 kilómetros por hora en dirección a la ciudad andaluza de Huelva. El Iryo provocó que el Alvia se saliera de la vía y cayera por un terraplén de unos cinco o seis metros de altura. (Con información de EFE)