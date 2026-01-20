Policías de Tailandia usan princesas Disney y anime para anunciar detenciones

Policías Tailandia La estrategia buscó acercar a la policía con la gente y hacer visibles operativos cotidianos

En los últimos años, Tailandia sufre de una falta de interés por parte de los ciudadanos en el tema de comunicados policiacos, que terminan pasando desapercibidos, sin embargo, en una localidad del centro, ocurrió lo contrario; la policía logró miles de reacciones al mostrar detenciones poco comunes, con agentes convertidos en personajes animados gracias a la inteligencia artificial.

La idea surgió en Sam Chuk, en la provincia de Suphan Buri, donde la policía comenzó a publicar en redes sociales imágenes en las que anunciaba la captura de sospechosos usando ilustraciones generadas por IA, en ellas, los agentes aparecen caracterizados de princesas Disney y personajes de anime.

En una de las imágenes difundidas se observa a policías con vestidos de princesas como Bella de “La Bella y la Bestia”, Blancanieves, Cenicienta y Ariel de “La Sirenita”, posando junto a un sospechoso detenido; en otra publicación, bajo la misma temática, aparecen también Tiana, de La Princesa y el Sapo, y Rapunzel, supuestamente participando en investigaciones dentro de domicilios relacionados con los delitos.

Sin embargo, las imágenes que más llamaron la atención fueron las de los agentes caracterizados como personajes de One Piece. Luffy, Sanji, Zoro, Usopp y Franky aparecen realizando labores de investigación y detención, con un nivel de realismo que sorprendió a los usuarios.

¿Cuál fue el objetivo detrás de la estrategia en Tailandia?

De acuerdo con el jefe policial Kietchai Koetcho, la intención no fue disfrazar realmente a los agentes durante los operativos, sino hacer más atractivas las publicaciones sobre arrestos que normalmente no generan interés.

Las autoridades aclararon que las imágenes fueron editadas con inteligencia artificial después de las detenciones.

La apuesta funcionó. Una de las imágenes fue compartida más de 18 mil veces y generó miles de comentarios, en su mayoría humorísticos, lo que amplificó el mensaje de que los operativos sí se realizaron y que hubo detenidos.