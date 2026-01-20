Secretario del Tesoro de EU pide a Europa descartar represalias por Groenlandia

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (EFE/Francis Chung/Pool)

El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, recomendó a la UE que “respire hondo, deja que las cosas se resuelvan y descarte represalias” tras las declaraciones de Donald Trump sobre su intención de anexionar Groenlandia a territorio estadounidense.

Durante su intervención en el Foro Económico de Davos este martes, Bessent aseguró que la isla “es esencial para el escudo antimisiles “Cúpula Dorada”, mecanismo de defensa para misiles intercontinentales.

Según él, la intención de la Administración Trump es “seguir adelante con el acuerdo comercial con Europa”, a la que ha calificado de “epicentro del gran embrollo regulatorio” y a la que ha instado a “desregular” del mismo modo que lo ha hecho el líder republicano en EU “con muy buenos resultados”.

La economía del país norteamericano “es muy fuerte y el crecimiento se está acelerando”, como demuestra el hecho de que el país “está a punto de reducir el déficit hasta el 3 % del PIB antes de que acabe el mandato del presidente, destacó.

Asimismo, consideró “muy improbable” que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogue la política económica clave de Trump, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, haya decidido acudir a los tribunales para preservar la independencia del organismo.

El secretario del Tesoro enfatizó que la OTAN goza de un excelente estado de salud “gracias al presidente Trump” y “nunca ha sido más segura que ahora”. Además, agregó que EU “no quiere otro Diego García”, en referencia al territorio británico en el océano Índico que la Corte Internacional de Justicia dictaminó en 2018 que debía ser descolonizado y puesto bajo mandato británico.

Bessent lamentó que China y Japón se hayan enzarzado en una “escaramuza” por las tensiones surgidas entre ambas economías y descartó que Estados Unidos, pese a los estrechos lazos que mantiene con el país nipón, “es inmune” a las amenazas chinas. (Con información de EFE)