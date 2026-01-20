Trump se “encapricha” con Groenlandia… y alista plan para convencer a los europeos

Donald Trump en conferencia de prensa desde la Casa Blanca (x)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes sobre su deseo de anexionar Groenlandia a territorio estadounidense, y al ser cuestionado sobre hasta donde estaría dispuesto a llegar para adquirirla, respondió diciendo que “ya lo verán”.

Trump ofreció una conferencia de prensa de casi dos horas en la Casa Blanca con motivo de su primer año desde que regresó al poder y durante esta sostuvo su plan de castigar con aranceles a ocho países europeos que han enviado tropas a la isla ártica en apoyo a las amenazas del republicano.

Asimismo, al ser preguntado por lo que muestran los sondeos en Groenlandia, donde la mayoría de la población está en contra de formar parte de EU, el mandatario se mostró convencido de que estarán a favor de su proyecto una vez que hable con las autoridades de la isla.

“Todavía no he hablado con ellos, pero estoy seguro de que cuando lo haga estarán encantados”, indicó.

También restó importancia a las posibles represalia de Europa, donde varios líderes nacionales y de la Unión Europea (UE) respondieron con molestia a las amenazas y sugirieron que podrían optar por suspender el acuerdo comercial con Washington o utilizar el instrumento de anticoerción de los 27, también conocido como la “bazuca” comercial.

“Necesitan ese acuerdo con nosotros”

En cuanto a la posibilidad de que empresas europeas echen marcha atrás en sus planes de inversión en el país norteamericano si se aprueban los aranceles a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, Trump puso en duda dicha posibilidad.

“Miren, ellos lo quieren. Necesitan mucho ese acuerdo con nosotros. De verdad que sí. Lucharon mucho para conseguirlo, así que lo dudo, pero ya veremos qué pasa”, precisó.

“Tenemos muchas reuniones programadas sobre Groenlandia. Me voy esta noche, como saben, a Davos, y tenemos muchas reuniones programadas sobre Groenlandia, y creo que las cosas van a salir bastante bien”, finalizó el republicano, refiriéndose a su viaje al Foro Económico Mundial, donde intervendrá el miércoles.

Además, el mandatario estadounidense tiene previsto firmar la carta fundacional de la Junta de la Paz, el órgano que debe supervisar su plan de paz para gaza y destacó que quiere que tenga un rol en otros conflictos. (Con información de EFE)