Trump se “envalentona” en Davos: embiste a Europa, a la OTAN... e insiste que EU necesita a Groenlandia

Trump en Davos El presidente de Estados Unidos insistió en que su país necesita a Groenlandia por razones de seguridad nacional. (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles en el Foro Económico de Davos (Suiza) que su país necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional e internacional.

En su discurso, el mandatario norteamericano sentenció que no ha obtenido nada de la OTAN y que lo único que ha hecho esta organización es defender a Europa de la Unión Soviética y de Rusia.

“Lo único que hemos obtenido de la OTAN es proteger a Europa de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Es decir, los hemos ayudado durante muchos años. Nunca hemos obtenido nada, excepto pagar por la OTAN, y lo hemos hecho durante muchos años, hasta que llegué yo”, dijo Trump.

El presidente de Estados Unidos arremetió, asimismo, contra Europa al asegurar que “no avanza en la dirección correcta” durante su discurso en el Foro económico.

Trump dijo que Europa debe “corregir su dirección” y advirtió que si Estados Unidos cae, Europa caerá con ellos, y que si, por el contrario, los norteamericanos avanzan los europeos los seguirán, en un esfuerzo de vincular los intereses comunes a ambos lados del Atlántico pese a las tensiones a propósito de Groenlandia.

El mandatario criticó la “sabiduría convencional” que ha dominado Estados Unidos y Europa que ha llevado a un aumento del gastos público y “inmigración masiva sin control y infinidad de importaciones extranjeras”.

“Amo Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no está avanzando en la dirección correcta”, insistió el mandatario, que recordó sus raíces europeas frente a la élite trasatlántica congregada en Davos.

Trump criticó políticas de energías renovables, el bajo gastó de defensa en la OTAN y dijo que la única manera de conseguir cosas es esa alianza es usar “excesiva fuerza”, pero aseguró que “no lo voy a hacer”.

Groenlandia rechaza intervención estadounidense, piden autonomía

Venezuela ganará mucho dinero, asegura Trump en Davos

Desde Suiza, Trump aseveró que Venezuela ganará con el petróleo más dinero “en los últimos seis meses” de lo que lo ha hecho en los últimos veinte años.

En un esperado discurso en el Foro Económico Mundial, el mandatario afirmó que después del ataque en el que capturó al expresidente Nicolás Maduro, las autoridades que ahora dirigen el Ejecutivo venezolano aceptaron rápidamente llegar a un acuerdo y también aceptaron la cooperación que les ha ofrecido la Casa Blanca.

“El liderazgo es bueno e inteligente”, sostuvo, en referencia al Gobierno que ahora dirige quien fuera vicepresidenta de Maduro y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.

Trump se lleva susto antes de llegar a Davos

El avión presidencial de Estados Unidos, conocido como Air Force One, que transportaba al presidente Donald Trump sufrió anoche una falla eléctrica menor poco después de despegar con destino a Davos, en Suiza.

Esta anomalía fue detectada por la tripulación en el primer tramo del vuelo, lo que provocó que el piloto decidiera regresar a la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington D.C., como medida de precaución.

Susto para Trump El Air Force One tuvo una falla técnica que lo obligó a aterrizar tras haber despegado. (Especial)

Según informó la Casa Blanca, el motivo del retorno fue un problema eléctrico menor identificado a bordo, y no una falla grave de los sistemas principales de la aeronave. Periodistas que viajaban en el avión señalaron que las luces de la cabina de prensa se apagaron brevemente tras el despegue, lo que alertó al equipo de vuelo.

Tras el aviso del problema, la aeronave dio la vuelta y realizó un aterrizaje seguro en la Base Conjunta Andrews. La maniobra, aunque ejecutada sin incidentes mayores, causó un retraso de más de dos horas en la agenda de Trump y su comitiva, obligando a ajustar los planes de viaje previstos._Con información de EFE.