Rusia y Ucrania retoman negociaciones con mediación de Estados Unidos en búsqueda de paz

En un hecho sin precedentes desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania hace casi cuatro años, representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reunieron en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para iniciar una serie de negociaciones trilaterales con el objetivo de buscar una salida diplomática al conflicto armado que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados.

Las conversaciones representan la primera vez que funcionarios de los tres países se sientan directamente a discutir un plan conjunto de paz en medio de la guerra que empezó en febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una ofensiva militar a gran escala contra Ucrania.

Un primer paso en terreno difícil

La importancia de estas negociaciones radica en que Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha actuado como mediador directo entre Kiev y Moscú, intentando acercar posiciones que parecían inalcanzables en los últimos años.

Los negociadores cerraron la primera sesión de diálogo el viernes pasado, aunque sin un acuerdo concreto. Según la presidencia de Ucrania, la reunión se centró en discutir “los parámetros para poner fin a la guerra” y sentar las bases para futuras conversaciones. Se espera que estas sesiones continúen en los próximos días.

El jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, declaró en redes sociales que los contactos, aunque largos, fueron un primer paso hacia una paz digna y duradera, pero sin definir soluciones puntuales.

El punto más complicado de las negociaciones es el estatus del Donbás, una región estratégica en el este de Ucrania que ha sido uno de los principales focos del conflicto desde 2014. Rusia exige que las fuerzas ucranianas se retiren de esa zona, que incluye partes del Donetsk y Luhansk, territorios que Moscú considera parte de su influencia geopolítica.

Ucrania, por su parte, rechaza ceder parte de su territorio y propone en cambio la creación de una zona desmilitarizada que permita un alto el fuego, así como garantías de seguridad respaldadas por Estados Unidos y otros aliados occidentales.

El presidente Volodímir Zelenski ha insistido en que aún es muy pronto para sacar conclusiones sobre los resultados de las negociaciones, y que la paz solo será posible si Rusia muestra un compromiso real para poner fin al conflicto.

Tensión en el terreno y diplomacia simultánea

Mientras los representantes discutían en Abu Dabi, la guerra continúa con violencia intensa en Ucrania. Rusia lanzó un amplio ataque con misiles y drones contra varias ciudades ucranianas, incluyendo Kyiv y Járkiv, causando muertos, heridos y dejando sin electricidad a cientos de miles de civiles en pleno invierno. Las autoridades ucranianas calificaron este ataque como una afrenta directa al proceso de paz.

Estos hechos muestran que, aunque se abra una puerta diplomática, la realidad sobre el terreno sigue siendo brutal, y cualquier avance en la mesa de conversaciones no significa el cese inmediato de los combates.

Reacciones y próximos pasos

La administración estadounidense ha calificado las negociaciones como constructivas y señaló que aún hay temas pendientes que podrían resolverse en futuras rondas de diálogo. Funcionarios ucranianos también describieron los primeros encuentros de manera positiva, aunque reconocen que queda un camino largo por recorrer.

Por el momento, no se ha alcanzado un acuerdo formal para poner fin a la guerra, pero ambas delegaciones acordaron informar a sus gobiernos sobre los avances y evaluar los próximos pasos. Se espera que nuevas sesiones se realicen en Abu Dabi la semana siguiente, con la esperanza de concretar algún tipo de cese al fuego o marco de paz que ponga fin a uno de los conflictos más devastadores de Europa en décadas.