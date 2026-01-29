China ejecuta a 11 integrantes de red de ciberestafas ligada a Birmania

China ejecuta a 11 personas Los miembros de una organización criminal dedicada al fraude digital fueron ejecutados por estafa, homicidio y otros delitos graves (X)

China ejecutó a once integrantes de una red internacional de ciberestafas que operaba desde Birmania, luego de que un tribunal de la ciudad de Wenzhou, en el este del país, confirmara las sentencias dictadas en septiembre pasado por delitos graves relacionados con fraude, violencia y crimen organizado.

Entre los ejecutados se encontraban figuras clave del llamado “grupo criminal de la familia Ming”, una organización señalada por encabezar operaciones de fraude en telecomunicaciones y en internet desde territorio birmano.

La red criminal contaba con una base en Birmania

De acuerdo con la sentencia, el grupo comenzó a operar desde 2015 aprovechando su influencia en la región de Kokang, en Birmania, donde logró establecer centros de operación en zonas como Laukkai, con apoyo de fuerzas armadas locales bajo su control.

Desde estos complejos, la organización daba cobertura a supuestos “inversores” o “patrocinadores” que en realidad dirigían actividades de fraude digital, apuestas ilegales, tráfico de drogas y redes de prostitución.

El tribunal detalló que las operaciones de estafa y juego ilegal superaron los 10 mil millones de yuanes, equivalentes a más de mil 400 millones de dólares.

El grupo delictivo ejerce violencia contra quienes intentaban escapar

Las autoridades judiciales también acreditaron que la organización recurrió a la violencia extrema para mantener el control interno. Personas relacionadas con las estafas que intentaron huir o se resistieron a las órdenes fueron asesinadas o gravemente agredidas.

El balance documentado por la corte fue de diez personas muertas y al menos dos más con lesiones, hechos que pesaron de forma determinante en la imposición de las penas máximas.

Además de las once ejecuciones, el tribunal dictó cinco sentencias de pena de muerte con suspensión de dos años, once cadenas perpetuas y doce condenas adicionales que van de los cinco a los veinticuatro años de prisión, por un total de catorce delitos penales distintos.

Entre los cargos figuran estafa, homicidio intencional y lesiones graves, todos relacionados con la operación de los centros de ciberestafa.