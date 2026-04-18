Trump ha montado un “circo diplomático” para “sabotear” las negociaciones, denuncia Teherán

Irán acusa a Donald Trump de ser contradictorio en sus discursos (EFE)

Presión de EU — El Gobierno de Irán denunció este sábado a la administración estadounidense de Donald Trump ha montado un “circo diplomático” y de obstaculizar los esfuerzos de negociación mediante gestos y presiones mediante el uso de la fuerza, resaltó el viceministro de Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh.

El funcionario iraní destacó que “están intentando sabotear el camino de los esfuerzos diplomáticos mediante este circo diplomático, creyendo que la fuerza, la presión y la escalada forman parte de la solución. No, esto no beneficia a nadie; la diplomacia debe prevalecer”,señaló en declaraciones de las que hizo eco la agencia Russia Today.

Khatibzadeh dijo respecto a las advertencias del presidente de EU, Donald Trump, sobre un eventual retorno a la acción militar si no se concreta un acuerdo. Lo deslegitimó por considerar que emite mensajes contradictorios y trasladó al pueblo estadounidense la responsabilidad de “decidir si sus palabras son acertadas y están en consonancia con el derecho internacional”.

“Dejemos que el presidente Trump hable, aunque habla demasiado y dice cosas contradictorias en una misma declaración. No sé qué quiso decir exactamente”, precisó.

Asimismo, el viceministro endureció el mensaje disuasorio y sostuvo que la República Islámica continuará defendiendo su territorio “con heroísmo” y que luchará “hasta el último soldado”. Cerró su declaración afirmando que la guerra no conducirá a ninguna solución positiva y que EU debe entender que “la era del colonialismo debe terminar” y que ninguna potencia debería dictar órdenes a otras naciones.

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