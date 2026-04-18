Cuba tiene “la responsabilidad de defenderse” ante agresión de EU: Díaz-Canel

Niños caminan por una calle en La Habana Vida diaria en La Habana (EFE)

Tensión entre Cuba y EU — “Cuba no aspira a la guerra, pero sí tenemos la responsabilidad de defendernos ante las amenazas, para que no haya sorpresa y no haya derrota”, resaltó el mandatario de Cuba, Migiel Díaz-Canel al medio venezolano Telesur. sobre las amenazas de una posible intervención militar de Estados Unidos.

El líder cubano apuntó que “está en las intenciones del Gobierno de EU” (una invasión militar a Cuba), y dijo que esas afirmaciones forman parte de una “campaña psicológica” que “tratan de imponer para amedrentar al pueblo” cubano.Díaz-Canel refirió que la isla no “promueve ni estimula la guerra”, pero “va a haber combate y disposición para defender el país”.

La retórica belicista ha escalado en las declaraciones en la última semana desde La Habana y Washington, mientras la situación de los diálogos bilaterales -si es que están teniendo lugar- ha quedado completamente opacada a un mes del anuncio del inicio de los contactos.

El presidente cubano reconoció, sin embargo, que, el diálogo entre ambas naciones es “difícil”, pero “posible” si ambos países lo asumen con “voluntad y responsabilidad histórica”, basándose en principios de “la reciprocidad, el respeto y la igualdad”.

“Lo que ambos pueblos merecen es que haya un espacio de entendimiento que nos aleje de la confrontación (...) Podíamos ser muy aportadores si encontráramos la capacidad para construir una relación civilizada entre dos países cercanos con diferencias ideológicas, que se pueden superar”, aseveró.

Cuba señaló el pasado 13 de marzo que abrió un “diálogo” con Estados Unidos, pero indicó que se encontraba en “fases iniciales” y “alejados” de cualquier acuerdo. La Habana lo reconoció tras semanas de presión estadounidense a la isla en pos de reformas económicas y políticas (incluyendo un bloqueo petrolero).

En días pasados, medios estadounidenses revelaron que el Pentágono está intensificando sus planes para una posible intervención militar en Cuba, pero que cualquier movimiento estaba supeditado a órdenes directas de Trump.

El Departamento de Guerra de EU, llamó a no especular sobre “escenarios hipotéticos” e indicó que las fuerzas armadas prevén diversas contingencias y “permanecen preparadas para ejecutar las órdenes del presidente”. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026