Aerolíneas cancelan vuelos por alza en precio de combustibles por guerra en Oriente Medio

Air Canada suspendió seis rutas, entre ellas la planificada entre Montreal y Guadalajara

Alza en combustibles — Derivado de la guerra desata por Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha derivado en el bloqueo a buques petroleros al estrecho de Ormuz, zona de tránsito obligado para carga de combustibles, lo que ha traído también aumentos en el precio de los combustibles, entre ellos para aviones de carga y comerciales, al menos cuatro aerolíneas internacionales, tres de ellas europeas, han cancelado varias rutas por esta causa.

Air Canada, principal aerolínea del país de la hoja de maple y una de las más importantes de Norteamérica, anunció la suspensión de seis rutas, entre ellas la planificada entre Montreal y Guadalajara, en México, por el aumento de los precios del combustible aeronáutico.

Los vuelos suspendidos son las rutas internacionales Toronto-JFK (Nueva York), Toronto-Salt Lake City y Montreal-JFK así como los trayectos nacionales Vancouver-Fort McMurray y Toronto-Yellowknife. Además, Air Canada suspendió la entrada en servicio del Montreal-Guadalajara que estaba prevista para los próximos meses.

En un comunicado, la compañía dijo que “los precios del combustible aeronáutico se han duplicado desde el inicio del conflicto en Irán, lo que afecta algunas de las rutas menos rentables y a vuelos que ahora no son factibles económicamente”.

La misma situación fue replicada por United Airlines, que el 15 de abril anunció una ola de cancelaciones y retrasos en sus rutas hacia Estados Unidos, debido a conflictos laborales en Europa, además de que la medida coincide con la advertencia global sobre la falta de combustible de aviación por la situación del estrecho de Ormuz.

A estas aerolíneas se sumaron la alemana Lufthansa y la neerlandesa KLM, que suspendieron cerca de 200 vuelos para las próximas semanas, todos dentro de Europa.

“Lufthansa, la aerolínea de bandera y la más grande de Alemania, anunció que su división CityLine dejará en tierra toda su flota de 27 aviones. CityLine ofrece vuelos de negocios entre aeropuertos europeos”, apuntó “The Telegraph.

Estimaciones de líneas aéreas destacan que el precio del combustible de aviones ha subido en un 120% desde el inicio del conflicto en febrero pasado.

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