Estados Unidos impondrá aranceles a bienes de países que vendan petróleo a Cuba

Al borde del colapso Basura en una calle en La Habana, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela (Ernesto Mastrascusa/EFE)

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, sólo unas horas después de hablar telefónicamente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en la víspera dijo que era una decisión “soberana” el envío de petróleo a la isla.

“Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EU, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza”, argumentó el mandatario en la orden ejecutiva.

Según la medida, para hacer frente a esta situación es “necesario” establecer un sistema arancelario, bajo el cual se podrá imponer un gravamen adicional a las importaciones de productos de países extranjeros que, “directa o indirectamente”, vendan o suministren crudo a Cuba.

En la orden, el mandatario asegura que el Gobierno cubano ha tomado medidas que “perjudican y amenazan” a Estados Unidos, y que se alinea con “grupos terroristas transnacionales y actores adversos al país norteamericano, incluyendo Rusia, China, Irán, Hamás y Hizbulá.

Además, subraya, Cuba “persigue y tortura a sus oponentes políticos, niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa, se aprovecha corruptamente de su miseria y comete otras violaciones de derechos humanos”.

Rubio decidirá qué país debe ser castigado

Según la orden, el secretario de Comercio de EU, Howard Lutnick, determinará si un país vende o suministra petróleo a Cuba, y posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se debe imponer y en qué medida un gravamen adicional sobre los productos de dicha nación.

Trump ha sostenido con anterioridad que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de noviembre, que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York.

Washington considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla provocará un cambio de régimen en Cuba, país afectado por una grave crisis económica y social.