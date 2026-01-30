Nuevas revelaciones del caso Epstein salpican a Bill Gates… y señalan aberraciones de Trump

La divulgación de nuevos documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein volvió a colocar bajo el escrutinio público a figuras de alto perfil a nivel internacional. Millones de páginas liberadas recientemente por autoridades de Estados Unidos incluyen menciones, correos y testimonios que aluden a personajes como Bill Gates y Donald Trump, aunque sin que hasta ahora existan cargos judiciales derivados directamente de estos archivos.

¿Por qué los archivos desclasificados reavivan el caso Epstein?

El material forma parte de una de las mayores liberaciones de información vinculadas al financista Jeffrey Epstein, acusado de encabezar una red de abuso sexual de menores y quien murió en prisión en 2019. Los documentos contienen comunicaciones, registros y testimonios que, según las autoridades, deben analizarse con cautela, ya que no constituyen pruebas judiciales por sí mismos.

¿Qué señalan los mensajes atribuidos a Epstein sobre Bill Gates?

Entre los archivos difundidos figuran correos electrónicos atribuidos a Epstein en los que se hacen referencias a Bill Gates y supuestos encuentros personales. Estas versiones han sido retomadas por distintos medios internacionales, aunque no están respaldadas por evidencia independiente. Voceros del empresario han rechazado las afirmaciones y las han calificado como falsas.

¿Qué dicen los documentos sobre Trump y las conductas señaladas?

Los documentos incluyen menciones al expresidente Donald Trump, acompañadas de relatos que describen comportamientos calificados como inapropiados o aberrantes dentro de los propios archivos. No obstante, especialistas legales subrayan que estos señalamientos provienen de comunicaciones no verificadas, por lo que su aparición no implica responsabilidad penal automática.

Trump ha negado previamente cualquier vínculo con actividades ilícitas relacionadas con Epstein y no enfrenta cargos derivados de estas revelaciones.

¿Por qué el caso Epstein sigue generando impacto internacional?

Aunque Epstein murió sin enfrentar un juicio definitivo, su caso continúa provocando consecuencias políticas y mediáticas. Las nuevas revelaciones mantienen la presión pública para una mayor transparencia, mientras los nombres de figuras influyentes vuelven a ocupar titulares en todo el mundo.

Por ahora, los documentos difundidos no modifican el estatus legal de las personas mencionadas, pero mantienen vivo un caso que sigue abierto en la opinión pública.