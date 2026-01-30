Sin petróleo de Venezuela ni de México, en 20 días Cuba se quedaría en penumbras

El régimen cubano advierte que sólo tiene reservas de petróleo para generar electricidad para tres semanas

Tensión en Cuba — Las presiones de Estados Unidos a países que siguen dando apoyo al régimen cubano sigue subiendo de nivel, al grado que tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, la entrega de petróleo queda solo en manos de México, que suspendió una de sus entregas a la isla, por lo que de continuar la situación así, los cubanos se quedarán en penumbras en los próximos 20 días, ya que sus reservas de crudo para generar electricidad sólo queda para las próximas dos semanas, advierten expertos internacionales y expertos de la organización Kpler, líder proveedor de datos en vivo y análisis sobre flujos globales de productos básicos.

La fuente destaca que al cierre de enero la situación del combustible en Cuba para la generación de electricidad es crítica, ya que sus autoridades estiman que al no llegar la última entrega de petróleo por parte de Petróleos Mexicanos, las reservas de la isla de no más de 320 mil litros del combustible, alcanzaría para llevar electricidad a los habitantes de la isla por los próximos 20 días.

Especialistas internacionales señalan que tras la cancelación del último embarque de Pemex que estaba programado para el mes de enero de 2026, y sin los envíos regulares desde Venezuela, el régimen cubano ve complicada la situación para contar con electricidad más allá de tres semanas, por lo que ya advirtió a los habitantes de la isla sobre apagones más constantes de los que se han registrado.

Como consecuencia del racionamiento de combustible para general electricidad, a lo que se suman la falta de diésel en las reservas y las averías en termoeléctricas que son totalmente obsoletas, Cuba enfrenta un déficit eléctrico superior a 1,900 Megavatios (MW), lo que se traduce en apagones diarios que superan las 12 horas en gran parte del país.

APAGONES

Frente a este grave panorama, el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, advirtió que 2026 será un año “difícil”, con apagones que se prolongarán más allá de las 12 horas, a pesar de la incorporación de nuevos sistemas de generación de electricidad a través del sol.

Si no hay un nuevo embarque de combustible para la isla quedará en total oscuridad (EFE)

La dependencia de la generación térmica (quemar petróleo) para electricidad (más del 80%) y la falta de divisas para importar combustible mantienen al país en un estado de fragilidad energética constante.

PRESIONES

A este problema expertos advierten que la situación será más complicada, ya que embajadas y empresas internacionales en la isla ya evalúan si continúan en Cuba o su en los próximos días iniciarían la evacuación de su personal, esto, como consecuencia de la presión del gobierno de Donald Trump.

La preocupación por la falta de electricidad varias sedes diplomáticas y empresas extranjeras ven cada vez más cerca que la misma suerte que corrió Maduro en Venezuela podría correrla el represor cubano Miguel Díaz Canel, por lo que ven cada vez más cercana una posible intervención militar.

El pasado 28 de enero, el subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, aseguró que la administración Trump desearía que este mismo año los cubanos puedan “ejercer sus libertades fundamentales”, en una clara referencia a un cambio político en la isla y a la caída del régimen dictatorial.

EVACUACIÓN

Sobre este punto, una diplomática en La Habana que pidió el anonimato señaló que deben estar listos ante cualquier situación que amenace a su personal, por lo que “es nuestra responsabilidad revisar los planes y preparar escenarios”.

En Cuba los apagones se han prolongado por más de 12 horas (EFE)

Una de las preocupaciones que más inquieta es la falta de electricidad, por lo que personal de algunas embajadas ya alistan sistemas solares para generar electricidad, lo que podría prolongarse por meses sin combustibles ni agua, ya analizan como una opción no descartable abandonar la isla.

Otras sedes diplomáticas señalan que no ven la necesidad de actualizar sus planes de evacuación, aunque reconocen que no descartan la opción y se mantienen alertas ante la posibilidad de que en el futuro sea preciso activar procedimientos de emergencia.

Por su parte, algunas empresas que no ven un futuro estable en la isla, advierten que los dos motivos que los obligarían a salir de Cuba es una posible intervención militar de EU y por el impacto sobre su actividad del grave deterioro económico del país, especialmente con el aumento de los apagones y la crítica escasez de combustibles.

TRUMP

Quin no quita el dedo del renglón es el presidente de EU, Donald Trump, quien volvió a amenazare en días pasados que tras el cerrojazo energético sin el petróleo de Venezuela, Cuba estaba “a punto de caer”, reincidiendo en su tesis del fracaso económico de la isla. El republicano ya ha ido más allá al señalar que lo único que quedaba por hacer en Cuba era “entrar y destruir el lugar”.

Donald Trump mete presión a países que envían petróleo a Cuba con el amago de aranceles

En la misma línea se ha pronunciado el secretario de Estado, Marco Rubio, quien resaltó que “si estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco”, por lo que ya es momento de un cambio en el régimen de la isla.

Los desencuentros entre EU y Cuba se remontan al triunfo de la revolución en la isla en 1959, que contrarió a Washington políticamente, en el contexto de confrontación de la Guerra Fría y económicamente, por la oleada de nacionalizaciones que supuso.

La relación bilateral desde entonces ha experimentado recurrentes escaladas de tensión, entre las que destacan la invasión de Bahía de Cochinos (1961), la crisis de los misiles (1962), el éxodo migratorio masivo del Mariel (1980) y el derribo de las avionetas de ‘Hermanos al rescate’ (1996).

La situación actual se posiciona con las más tensas entre ambos países, y la misma suerte del venezolano Nicolás Maduro podría ocurrir con el cubano Miguel Díaz Canel.

