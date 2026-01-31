Costa Rica enfrentará elecciones este domingo entre promesas de lucha contra el crimen o alerta de dictadura

Candidata oficialista de derecha Laura Fernández, favorita a ganar los comicios de Costa Rica (@javiersilva0826/x)

Los ciudadanos costarricenses enfrentarán este domingo unas elecciones para elegir al presidente del país y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030, entre la continuidad del proyecto político del presidente Rodrigo Chaves prometida por la candidata oficialista de derecha Laura Fernández y el cambio de dirección que pretende la oposición.

El plazo para publicar encuestas terminó el miércoles y todas dieron como favorita a la oficialista Fernández, incluso con un apoyo superior al 40%, necesario para ganar en primera ronda, mientras que los partidos de oposición han centrado sus mensajes a los votantes en evitar la continuidad y en señalar riesgos de una “dictadura”.

Fernández, quien prometió mano dura contra la delincuencia, se ha presentado como la “heredera” de Rodrigo Chaves, economista de derecha con altos niveles de popularidad, que durante su mandato ha mantenido fuertes roces con el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y medios de comunicación críticos.

La candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano, de 39 años y politóloga, fue ministra de la Presidencia de Chaves y pidió a los votantes que le den una mayoría contundente de diputados en el Congreso para reformar el Estado y el Poder Judicial, así como llevar adelante una política de mano dura contra el crimen.

Esto fue calificado por los candidatos de oposición como autoritarismo y alertaron del riesgo de que se instaure una dictadura.

Este sábado los candidatos de oposición como la centroizquierdista de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, y el socialdemócrata del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, disputan el segundo lugar según las encuestas, harán algunas actividades privadas o con sus seguidores y otros atenderán a medios de comunicación y a los observadores internacionales que se acreditaron para participar en el proceso.

En su última conferencia de prensa previa a los comicios, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) garantizó el viernes el “blindaje” del proceso electoral y pidió a los costarricenses salir a votar masivamente para fortalecer la democracia del país.

“El primer llamado es a acudir a las urnas. A honrar a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas que lucharon para construir el proceso democrático costarricense”, precisó la presidenta del TSE, Eugenia Zamora.

A la votación están llamados 3.7 millones de costarricenses para elegir al presidente del país y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.

La presidenta del TSE enfatizó que se garantizará que la voluntad popular sea respetada y destacó que ese trabajo lo ha cumplido la entidad durante los últimos 76 años desde su creación.

Alrededor de 90 mil personas participarán en los comicios como fiscales de los partidos políticos, integrantes de las 7,154 juntas receptoras de votos, agentes electorales y observadores internacionales y nacionales.

La jornada electoral comenzará a las 6:00 hora local y cerrará a las 18:00. El TSE comunicará los resultados preliminares el mismo domingo a partir de las 20:45 hora local.

Para estas elecciones se inscribieron 20 candidatos a la presidencia, de los cuales el 75% son hombres y 25% son mujeres.

En el caso de los diputados, hay 1,207 candidaturas, un 49.1% son mujeres y 50.9% son hombres. (Con información de EFE)