Trump llama “victoria legendaria” a la invasión de EU a México en 1847

Batalla de 1847 entre México y EU El presidente estadounidense conmemoró los 178 años del triunfo de EU, un episodio histórico que derivó en la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conmemoró el 178 aniversario del triunfo de su país en la guerra con México de 1846 a 1848, conflicto que culminó con la toma de la Ciudad de México y la posterior firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, mediante el cual México cedió más del 55 por ciento de su territorio.

Casa Blanca revive la guerra con México en un comunicado oficial

A través de un comunicado oficial, la Casa Blanca calificó ese episodio como una “victoria legendaria” que, según Trump, aseguró el suroeste estadounidense y reafirmó la soberanía de su nación. El mensaje resulta inédito, ya que el Gobierno de Estados Unidos no solía conmemorar esta fecha de manera oficial.

En su declaración, Trump recordó las campañas militares en territorios que entonces pertenecían a México, como California y Nuevo México, destacando la captura “heroica” de la capital mexicana en septiembre de 1847. Afirmó que ese avance militar abrió el camino para la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo el 2 de febrero de 1848.

El mandatario subrayó que, con ese acuerdo, México cedió formalmente 525 mil millas cuadradas de territorio, equivalentes a unos 1.3 millones de kilómetros cuadrados, lo que representaba más de la mitad de su extensión antes de la guerra. En su mensaje, evitó mencionar las bajas mexicanas y puso énfasis en las pérdidas humanas del lado estadounidense.

Trump vincula la guerra de 1847 con su política actual hacia México

Trump también relacionó ese episodio histórico con su política actual. Dijo que la victoria de hace 178 años ha guiado sus decisiones en el control de la frontera sur, la contención de la migración irregular y el combate al narcotráfico, en un contexto en el que ha dejado abierta la posibilidad de acciones unilaterales dentro de territorio mexicano, postura rechazada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El presidente aseguró que su estrategia de seguridad nacional busca reforzar el liderazgo de Estados Unidos en el continente y afirmó haber concretado acuerdos comerciales con países como El Salvador, Argentina, Ecuador y Guatemala, además de impedir, según sus palabras, que China tomara control del Canal de Panamá.

En el mismo comunicado, Trump ligó su política exterior a la Doctrina Monroe, formulada en 1823 durante la presidencia de James Monroe, bajo la premisa de “América para los americanos”, como base de la influencia estadounidense en la región.

La relación con México ha sido uno de los ejes centrales del segundo mandato de Trump, marcada por la deportación masiva de migrantes, mayor control fronterizo, amenazas arancelarias.

Un episodio histórico reabierto en el mandato de Trump

El conflicto entre México y Estados Unidos fue precedido por la independencia de Texas en 1836 y derivó en la declaración de guerra en 1846 por parte del Congreso estadounidense, durante el gobierno de James Polk. Tras la ocupación de la Ciudad de México, el gobierno mexicano encabezado por Manuel de la Peña y Peña trasladó los poderes a Querétaro, desde donde negoció el tratado con el enviado estadounidense Nicholas Trist.

El Tratado de Guadalupe-Hidalgo fue ratificado por el Congreso de Estados Unidos el 10 de marzo de 1848 y promulgado días después por Polk. En México, el acuerdo fue aprobado por ambas cámaras del Congreso el 30 de mayo de ese mismo año, cerrando uno de los episodios más dolorosos de la historia nacional, hoy retomado por Trump como símbolo de su visión política y de poder regional.