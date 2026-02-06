Despidos en EU aumentan un 118%, la cifra más alta desde 2009

Despidos masivos en EU Más de 108 mil personas fueron despedidas de sus trabajos en enero de 2026, una cifra que supera a la del año pasado

El mercado laboral estadounidense comenzó el año con una señal de alerta. Durante enero se registraron más de 108 mil despidos, el nivel más alto para ese mes desde 2009, de acuerdo con un informe de la consultora Challenger, Gray & Christmas, especializada en empleo.

El reporte detalla que en total se contabilizaron 108 mil 435 recortes, lo que representa un aumento de 118 por ciento frente a enero del año pasado y un salto de 205 por ciento respecto a diciembre. La cifra solo es superada por enero de 2009, cuando se reportaron más de 240 mil despidos en plena crisis financiera.

Uno de los sectores más golpeados fue el tecnológico, donde se anunciaron 22 mil 291 recortes, de ese total, alrededor de 16 mil provinieron de Amazon, como parte de un proceso de reestructura interna enfocado en reducir niveles de dirección.

El sector transporte también registró una caída fuerte, con más de 30 mil despidos, en su mayoría vinculados a UPS, empresa que recientemente rompió su relación comercial con Amazon.

El informe subraya además el peso creciente de la inteligencia artificial en el mercado laboral. En enero, la IA fue señalada como la causa principal en 7 por ciento de los despidos, lo que equivale a 7 mil 624 empleos. Desde 2023, cuando la consultora comenzó a rastrear este factor, casi 80 mil puestos han desaparecido en Estados Unidos por el avance de esta tecnología.

Challenger destaca que este repunte marca el tercer gran pico de despidos en los últimos 36 meses, una señal de inestabilidad persistente en el empleo.

Andy Challenger, director de ingresos de la firma, explicó que aunque los primeros meses del año suelen concentrar ajustes de personal, el nivel observado en enero es inusualmente alto. “Esto indica que muchos de estos planes se definieron a finales de 2025 y sugiere que los empleadores no son especialmente optimistas sobre lo que viene en 2026”, señaló.