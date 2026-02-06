TikTok tiene un diseño adictivo para los menores, así lo asegura la UE

Diseños "tóxico y adictivo" de TikTok La aplicación ha anunciado medidas para mitigar riesgos desde 2024, AI afirma que la exposición a contenido que normaliza la desesperación y los pensamientos suicidas

La aplicación más popular de los últimos años está envuelta en un conflicto con la Comisión Europea, la cual después de diferentes investigaciones preliminares, determino que la red social TikTok no cumple con la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea debido a un diseño que incentiva el uso adictivo de la aplicación, por lo que podría enfrentar sanciones económicas si no introduce cambios de fondo en su funcionamiento.

Razones por la cual acusan a TikTok de adictivo

De acuerdo con el Ejecutivo comunitario, el problema está en varias de las funciones centrales de la plataforma, como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos, las notificaciones constantes y un sistema de recomendaciones altamente personalizado que mantiene a los usuarios conectados durante largos periodos de tiempo.

La investigación detectó que TikTok no evaluó de manera adecuada los posibles efectos negativos de estas herramientas en el bienestar físico y mental de las personas, en particular de menores de edad y adultos considerados vulnerables. Según la Comisión, al ofrecer de forma continua nuevos estímulos, la aplicación refuerza la necesidad de seguir deslizando la pantalla, lo que lleva al usuario a un consumo casi automático de contenido.

Estudios revelan que TikTok es más utilizada después de la media noche

Fuentes comunitarias citaron estudios elaborados en Francia, Polonia y por la Organización Mundial de la Salud, los cuales señalan que TikTok es la plataforma más utilizada después de la medianoche entre adolescentes de 14 a 18 años y una de las más populares durante el horario escolar entre niños de 7 a 12 años.

Bruselas también mantiene abierta una línea de investigación sobre el sistema de verificación de edad de la red social, ante la sospecha de que no es suficientemente eficaz para impedir el acceso de menores a contenidos que no son adecuados para su edad.

La Comisión subrayó que la empresa habría ignorado señales claras de uso compulsivo, como el tiempo que los menores pasan conectados durante la noche, la frecuencia con la que los usuarios abren la aplicación y otros indicadores relacionados con posibles conductas adictivas.

En su evaluación preliminar, el organismo europeo señaló que las medidas actuales de TikTok, como las herramientas para gestionar el tiempo de pantalla y los controles parentales, no parecen suficientes para reducir los riesgos derivados de su diseño. Según el análisis, estas funciones son fáciles de desactivar o requieren habilidades y tiempo adicional por parte de madres y padres, lo que limita su efectividad.

Posibles sanciones para TikTok si no modifica su diseño

A partir de los hallazgos, la Comisión considera que TikTok debe modificar el diseño básico de su servicio. Entre las recomendaciones están limitar funciones que generan adicción, introducir pausas obligatorias de uso —incluso en horarios nocturnos— y ajustar su sistema de recomendaciones para reducir el consumo excesivo de contenido.

TikTok podrá ahora revisar el expediente y responder por escrito como parte de su derecho de defensa. Si al final del proceso se confirma el incumplimiento, la Comisión Europea podría emitir una resolución que incluya una multa proporcional a la gravedad y duración de la infracción, con un tope de hasta 6 % del volumen de negocios anual global de la compañía.