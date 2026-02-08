La trumpista Takaichi, primera mujer que gobierna japón de la historia, arrasa en las elecciones

Elecciones en Japón Sanae Takaichi, primer mujer de la historia que lidera un gobierno en Japón (Kim Kyung-Hoon / POOL/EFE)

La ultranacionalista Sanae Takaichi, la primera mujer en la historia de Japón que gobierna, va camino de lograr una mayoría absoluta en las elecciones adelantadas en la quinta potencia económica mundial, tras ser superada el año pasado por India.

La primera ministra, del Partido Liberal Democrático (PLD) logró la mayoría absoluta en la Cámara Baja, por lo que no tendrá necesidad de contar con un socio de coalición, como es habitual en el partido hegemónico desde el regreso de la democracia tras la derrota nipona en la Segunda Guerra Mundial.

Según proyecciones, el partido conservador podría pasar a ostentar 233 de los 465 escaños de la cámara, la mitad más uno, un resultado muy superior al logrado por su predecesor, Shigeru Ishiba, en las elecciones generales de 2024, donde el PLD se hizo solo con 191 escaños.

¿Regreso al militarismo?

Tras su llegada al poder en octubre del año pasado, poco después de hacerse con las riendas del PLD en unas primarias, la primera ministra nipona aspira ahora a lograr un mandato popular para continuar con su ambicioso plan de estímulos para hacer frente a los efectos de la inflación y espolear la estancada economía japonesa.

Con un estilo de gobierno populista y en la órbita de los líderes que adulan a Donald Trump, la llegada al poder de Takaichi ha causado inquietud en la región del extremo oriente asiático, principalmente en China y la dos Coreas, por su apuesta por el regreso a la militarización.

Ha afirmado que un ataque de China contra Taiwán podría amenazar la supervivencia de Japón, incluso sugiriendo una posible intervención armada. Estas palabras rompieron precedentes y provocaron fuertes condenas de Pekín, que las consideró una violación del principio de “una sola China”.

Takaichi es miembro de Nippon Kaigi, un grupo que promueve el revisionismo histórico y una visión más positiva del pasado militar japonés.