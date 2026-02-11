EU le da 120 años de cárcel a hombre integrante de pandilla vinculada al narcotráfico mexicano

Hasta 120 años de prisión para integrante de la pandilla SUR-13 Un integrante de la pandilla Sureños, ligada a la Mafia Mexicana, fue sentenciado a una pena que podría alcanzar los 120 (Imagen de Archivo)

El fiscal general del estado de Florida, Estados unidos, James Uthmeier. informó sobre la detención de un miembro de la pandilla conocida como SUR-13, fue condenado a una pena que va de 25 hasta 120 años de prisión por su participación en una red de tráfico de drogas sintéticas.

El sentenciado fue identificado como Franklin Guillén Lara, un inmigrante indocumentado cuya nacionalidad no fue revelada. Enfrentó cargos por conspiración para traficar metanfetaminas y fentanilo, dos de las drogas que más impacto han tenido en la crisis de sobredosis en Estados Unidos.

La pandilla SUR-13 tiene lasos con los carteles mexicanos

Sureños o SUR-13 es una pandilla originada en el sur de California con células alrededor de Estados Unidos que rinden tributo a la Mafia Mexicana, un grupo criminal de mexicoestadounidenses que opera desde las cárceles.

Guillén Lara es uno de los 25 detenidos tras una investigación que comenzó en 2022 y que reveló cómo integrantes de SUR-13 continuaban operando redes de distribución de droga desde las cárceles del estado. De acuerdo con las autoridades, los reclusos colaboraban con pandillas como MS-13 y Latin Kings, además de ordenar ejecuciones de otros internos.

Los 25 acusados enfrentaron 64 cargos, entre ellos crimen organizado, narcotráfico, conspiración para cometer homicidios y dirección de actividades de una pandilla criminal.

Durante una conferencia de prensa, el Fiscal Uthmeier señaló que la sentencia responde a la gravedad de las actividades criminales del acusado, quien formaba parte de una pandilla que distribuía fentanilo en comunidades de Florida. El funcionario subrayó que el castigo busca enviar un mensaje claro contra el narcotráfico.

Durante las indagatorias que se realizaron de manera conjunta con el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y autoridades estatales, permitió detectar que la organización seguía traficando drogas provenientes de México y California, pese a que varios de sus líderes ya estaban encarcelados.

Detienen a Franklin Guillén Lara con productos ilícitos

Las autoridades ubicaron a Guillén Lara cuando realizaba entregas de metanfetaminas y fentanilo a un informante encubierto. En el operativo se aseguraron más de 50 libras de fentanilo, 380 libras de metanfetaminas, cerca de cinco libras de cocaína, además de oxicodona, heroína tipo “alquitrán negro” y morfina.