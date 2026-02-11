Trump se reúne con Netanyahu; le comentó que prefiere una solución negociada con Irán

Trump se reúne con Netanyahu en la Casa Blanca (EFE/Will Oliver/Pool)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le comentó este miércoles al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su reunión en la Casa Blanca que sigue prefiriendo una solución negociada para limitar el programa nuclear de Irán.

“Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un acuerdo”, indicó el republicano en su red Truth Social.

Asimismo, reveló que durante su encuentro, que se prolongó por dos horas y media, le informó a Netanyahu que su “preferencia” es alcanzar un acuerdo con Irán y que, de no ser posible, “simplemente tendremos que ver cuál es el resultado”.

Trump acusó a la República Islámica de haber impedido un acuerdo nuclear de haber impedido un acuerdo nuclear en las negociaciones del año pasado y recordó que EU llevó a cabo en ese entonces la Operación Martillo de Medianoche, en la que bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes.

“Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”, aseveró.

Según el republicano, también abordaron el “enorme progreso que se está logrando en Gaza” con la implementación del plan de paz impulsado por su Gobierno.

El primer ministro israelí arribó este martes a Washington para su séptima visita oficial a Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Trump, un viaje centrado en las negociaciones para un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán.

Israel exige que Teherán no solo acceda a limitar su enriquecimiento de urania, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y ponga fin a cualquier apoyo a milicias en la región, como Hizbulá.

Irán rechaza estas exigencias y afirma que solo está dispuesto a aceptar ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones internacionales.

Las negociaciones para cerrar un acuerdo nuclear entre ambos países se reanudaron la semana pasada, en la primera reunión desde la guerra de los 12 días que tuvo lugar en junio del año pasado entre Irán e Israel, en donde EU participó mediante el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes. (Con información de EFE)