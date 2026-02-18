El jefe del Comando Sur de EU, en Venezuela para inspeccionar su “protectorado” sudamericano

La nueva Veenzuela El jefe del Comando Sur de EU, Francis Donovan (i), posando a su llegada junto a la encargada de Negocios de EU, Laura F. Dogu, y el secretario adjunto de Guerra, Joseph M. Humire, este miércoles en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas (@Southcom/EFE)

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, visitó este miércoles Venezuela, donde se reunió con autoridades del nuevo régimen chavista, presidido por Delcy Rodríguez, por decisión de Donald Trump, tras lograr encerrar a Nicolás Maduro en Nueva York por “narcoterrorista”.

Durante la visita relámpago —la segunda más importante de una autoridad estadounidense desde el ataque del 3 de enero contra el cuartel donde se escondía el presidente venezolano caído en desgracia—, el jefe del Comando Sur inspeccionó el “plan de tres fases” de Trump para Venezuela, informó la embajada estadounidense en Caracas.

En la red social X, la encargada de Negocios de EU en el país caribeño, Laura Dogu (aún sin intercambio de embajadores), indicó que el general Donovan se reunió “con las autoridades interinas para evaluar “avanzar en el objetivo de una Venezuela alineada con los Estados Unidos”.

¿En qué consiste el plan de 3 fases?

El plan al que hace referencia Dogu tiene tres fases para la transición en el país con mayores reservas probadas de petróleo del mundo: la de estabilización del país y “restauración de la seguridad”, la recuperación de la economía y una “transición” a una “Venezuela amigable, estable, próspera y democrática”.

Según la embajada, Donovan reiteró a las autoridades de Caracas el compromiso de su país “con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio del pueblo venezolano, de los Estados Unidos y del hemisferio occidental”.

Por su parte, el Comando Sur calificó de “productivas” las reuniones con las autoridades venezolanas, en las que también participaron la encargada de Negocios y el subsecretario adjunto de Defensa Nacional de EU, Joseph M. Humire.

“El Comando Sur se compromete a impulsar la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional, trabajando en colaboración con los países socios para construir un futuro seguro y próspero para el hemisferio”, agregó la división militar en X.

El Gobierno de Rodríguez mantiene estrechos contactos con Estados Unidos dirigidos, principalmente, a recuperar las relaciones diplomáticas, que estuvieron rotas desde 2019, y a revitalizar la industria petrolera del país suramericano.

Donovan visitó Venezuela una semana después de que lo hiciera el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, con quien Rodríguez suscribió un acuerdo energético a largo plazo del que aún se desconocen los detalles.