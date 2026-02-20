Trump ordena liberar archivos secretos sobre ovnis en EU

Archivos de ovnis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que dará instrucciones a distintas agencias del gobierno para localizar y hacer públicos archivos relacionados con objetos voladores no identificados (ovnis), fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre; según el mandatario, busca transparentar información que por años ha estado rodeada de especulación.

La instrucción fue difundida a través de Truth Social, donde Trump señaló que se trata de temas “altamente complejos”, pero de gran interés público, por lo que considera necesario que la información salga a la luz.

¿Qué agencias estarán involucradas en buscar archivos de ovnis?

De acuerdo con lo expuesto por el presidente, la revisión de archivos incluirá al Departamento de Guerra y a otras dependencias federales. El objetivo es recopilar documentos oficiales sobre ovnis, UAP y cualquier registro relacionado con posibles formas de vida fuera de la Tierra.

Trump sostuvo que durante décadas estos asuntos han generado teorías y dudas, por lo que su administración buscará mayor apertura en la información gubernamental.

Polémica entre Trump y Obama

El anuncio ocurre días después de que el expresidente Barack Obama hablara del tema en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen. Durante una dinámica de preguntas rápidas, Obama respondió que los extraterrestres “son reales”, aunque aclaró que él nunca los ha visto.

También explicó que, durante su mandato, no tuvo conocimiento de bases secretas subterráneas ni de pruebas concluyentes sobre contacto extraterrestre, a menos que existiera una conspiración de gran escala que incluso ocultara información al presidente.

Trump criticó esas declaraciones y aseguró, ante reporteros a bordo del Air Force One, que Obama habría compartido información clasificada y cometido “un grave error”. Al mismo tiempo, dijo no saber si los extraterrestres existen, pero insistió en que es necesario revisar y publicar los documentos oficiales disponibles.

Tras la polémica, Obama precisó en Instagram que durante su presidencia no vio pruebas de contacto con vida extraterrestre; sin embargo, reconoció que, debido a la inmensidad del universo, es probable que exista vida más allá del planeta Tierra.

Archivos desclasificados del Área 51

El interés oficial en estos temas no es nuevo, desde 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaron la existencia del Área 51, una base militar creada en la década de 1950 por orden del entonces presidente Dwight Eisenhower para realizar pruebas del avión espía U-2.

Ahora, con la nueva orden anunciada por Trump, el gobierno estadounidense vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas que más curiosidad y controversia ha generado entre la población.