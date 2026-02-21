En alerta, 56 millones de personas en el noroeste de EU, por tormenta invernal

Varias ciudades del noroeste de EU serán azotadas desde este domingo por una tormenta de nieve (EFE)

Temporal — El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), elevó esta sábado el pronóstico sobre la gravedad de la tormenta invernal que afecta el Atlántico medio y los Apalaches, y anunció que alrededor de 56 millones de personas se encuentran bajo alerta en el noreste del país, entre ellas 14 millones en Nueva York, en donde hay una alerta de ventisca, la primera vez en nueve años que se emite una alerta de este tipo para la Gran Manzana.

La dependencia resaltó que ciudades como Filadelfia, Delaware, Boston y Nueva York podrían esperar entre 23 y 45 centímetros de nieve.

La tormenta se terminará de formar este domingo, con fuertes nevadas y ráfagas de viento en un amplio sector del noroeste del país. La alerta se extiende hasta el lunes.

La región del Atlántico Medio también esperan nevadas menores, los residentes de las Carolinas esperan lluvia fría durante el fin de semana.

“Una advertencia de ventisca significa que se esperan o se están produciendo condiciones climáticas invernales severas”, dijo el NWS.

La NWS aconsejó restringir los viajes solo a emergencias debido a la “peligrosidad” de la nevada. Para los conductores que deben salir se les recomienda llevar consigo un kit de supervivencia para el invierno.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se unió a las advertencias por la nevada. “Manténgase alejado de las carreteras a menos que sea absolutamente necesario. Si puede quedarse en casa, quédese en casa”, dijo en una publicación en la red social X.

Y es que, en la ciudad de Nueva York, se espera que las nevadas comiencen temprano el domingo por la mañana y se intensifiquen por la noche con posibles caídas de hasta cinco centímetros por hora.

También hay una alerta de ventisca para la ciudad, la primera vez en nueve años que se emite esta clase de alerta.

Los lugares para esquiar en estos sectores también están bajo alerta, después que ocho esquiadores murieron en una avalancha en medio de una tormenta de nieve en el norte de California, el martes pasado. Una persona más se encuentra desaparecida, se presume que está muerta.

La Crónica de Hoy 2026