Trump agradece a las Fuerzas Armadas Mexicanas la “exitosa” ejecución del Mencho

Casa Blanca La vocera del presidente Donald Trump, Karoline Leavitt (JIM LO SCALZO/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó mediante su vocera, Karoline Leavitt, que asistió al gobierno mexicano en el operativo en Tapalpa (Jalisco) que acabó con la vida de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, al que calificó como “infame narcotraficante y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

El Mencho, señaló la vocera del mandatario republicano, era un “objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”.

“El año pasado, el presidente Trump designó con razón al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es exactamente lo que es”, declaró la vocera y agregó que “en este operativo, tres miembros adicionales del cártel murieron, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados”.

Leavitt remarcó que “el presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestro país se vean obligados a enfrentar la justicia que merecen desde hace mucho tiempo”.

Asimismo, señaló, “la administración Trump también elogia y agradece a las fuerzas armadas mexicanas por su cooperación y la exitosa ejecución de este operativo”.