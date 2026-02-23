Canadá indica que México prevé normalizar la situación tras la muerte de el Mencho

La ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand (@Levant_24_/x)

Canadá fue informado este lunes por el Gobierno de México que espera que la situación en el país se normalice “en los próximos días” luego de lo hechos ocurridos este domingo en Jalisco tras un fuerte operativo militar que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, destacó este lunes en una rueda de prensa que está en contacto con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, quien le informó que espera “que la situación se normalice en los próximos días”.

“Estoy vigilando la grave situación de seguridad, que está evolucionando de forma rápida, en varias regiones de México, en particular los estados de Jalisco (incluida Guadalajara y Puerto Vallarta), Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo y Baja California”, expresó Anand.

Asimismo, destacó que Ebrard le comentó sobre la operación que acabó con la vida de el Mencho fue “puntual” y que “no continuará” y agregó que Canadá no fue informada por las autoridades mexicanas.

“No me proporcionaron ninguna indicación sobre esta operación en particular y por lo que sé, creo que el Gobierno de Canadá no fue informado de que se iba a producir”, destacó.

En cuestión de si cree que México tiene el control de la situación, Anand se limitó a apuntar que las autoridades mexicanas le han dicho que la “situación debería estabilizarse” en los próximos días.

Canadá pide evitar viajes no esenciales

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá emitió a medianoche un nuevo asi de viaje a México en el que aconseja a sus ciudadanos que eviten los viajes no esenciales a más de la mitad del país debido a “los elevados niveles de violencia y el crimen organizado”.

Según los detalles compartidos por Anand, al menos dos canadienses resultaron heridos en los ataques del CJNG, aunque puntualizó que las lesiones “no amenazan su vida”. (Con información de EFE)