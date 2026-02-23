Tras la muerte de El Mencho, embajadas emiten alertas y piden a sus ciudadanos resguardarse en México

Embajadas en México Gobiernos como Canadá, Reino Unido, España, Portugal, Ecuador y Bolivia emitieron alertas para que sus connacionales extremen precauciones y eviten traslados innecesarios

La jornada violenta que se vivió el 22 de febrero en Jalisco encendió las alertas internacionales, gracias a un operativo de fuerzas federales en el municipio de Tapalpa donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras el operativo, se registraron bloqueos carreteros con vehículos incendiados, enfrentamientos armados y explosiones en distintas zonas del estado, incluidos puntos turísticos como Puerto Vallarta; por lo que algunas embajadas como Canadá, España, Reino Unido, Ecuador, Portugal y Bolivia pidieron a sus connacionales extremar precauciones dentro del país.

Canadá, el primer país en extremar precauciones para sus connacionales

Desde las primeras horas del domingo, su Ministerio de Asuntos Exteriores pidió a sus ciudadanos no salir de sus residencias en Jalisco y mantener un “perfil bajo”, al advertir sobre tiroteos, bloqueos y la suspensión del transporte público y de taxis, particularmente en Puerto Vallarta.

“Grupos criminales han establecido bloqueos en las carreteras con vehículos en llamas en varias ciudades del estado de Jalisco, incluida Puerto Vallarta. Se han producido tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones. En Puerto Vallarta está vigente una orden para permanecer en las residencias. Todos los servicios de taxi y transporte de pasajeros están suspendidos hasta nuevo aviso”, explicó el Gobierno canadiense.

Cancillería de Ecuador

A la advertencia canadiense se sumó Ecuador. Su Cancillería recomendó a los ecuatorianos en México extremar precauciones, seguir únicamente información oficial y evitar zonas con cierres o disturbios. También pidió a quienes tengan previsto viajar, verificar el estatus de vuelos y aeropuertos y recordó que la Sección de Intereses del Ecuador en México mantiene activos sus servicios de asistencia consular.

Bolivia ha activó de manera inmediata los protocolos de monitoreo y asistencia consular

En la misma línea, Bolivia solicitó a sus connacionales mantener la calma y evitar desplazamientos interurbanos no esenciales. La recomendación aplica especialmente para quienes se encuentran en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato y Nayarit, donde se reportaron cierres de rutas. El gobierno boliviano informó que activó protocolos de monitoreo y habilitó canales de emergencia para atención consular.

“El Gobierno nacional ha activado de manera inmediata los protocolos de monitoreo y asistencia consular, con el propósito de resguardar la seguridad e integridad de los connacionales residentes o en tránsito en territorio mexicano”, señala el ministerio boliviano de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Reino Unido lanza recomendaciones de viaje

Ya en las primeras horas del 23 de febrero, Reino Unido actualizó sus recomendaciones de viaje. El gobierno británico pidió a sus ciudadanos permanecer en sus casas y evitar viajes innecesarios, tras confirmar incidentes graves de seguridad en todo Jalisco, incluidos Guadalajara y Puerto Vallarta, luego del operativo federal contra el crimen organizado.

“Se reportaron graves incidentes de seguridad el 22 de febrero en todo el estado de Jalisco, incluyendo Guadalajara y Puerto Vallarta, tras un operativo federal contra el crimen organizado en el municipio de Tapalpa. Las autoridades de Puerto Vallarta han emitido una alerta pública para permanecer en sus casas”, dice el FCDO en su página web.

Cancillería de Portugal califico la situación como preocupante

La lista de países con llamados de precaución siguió creciendo. Portugal aconsejó a turistas y residentes portugueses evitar traslados que no sean indispensables, sobre todo en estados como Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima, Michoacán y Tamaulipas. Su canciller calificó la situación como preocupante y pidió actuar con prudencia.

España hace un llamado a sus ciudadanos que están en Jalisco

Finalmente, España hizo un llamado directo a sus ciudadanos en México para que se registren o contacten con los consulados españoles, en especial en la demarcación de Guadalajara. El Ministerio de Asuntos Exteriores informó que los consulados de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey mantienen líneas normales y de emergencia abiertas para atender cualquier situación derivada de la violencia.

“Hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren, o bien por turismo o por motivos profesionales, de paso en estos momentos en México, y especialmente en la demarcación consular de Guadalajara, y que por lo tanto no nos consten en nuestro registro de matrícula consular, que se pongan en contacto con el consulado”, dijo.