¿Adiós a tu licencia? Trump impulsa la Ley Dalilah para prohibir conducir a migrantes indocumentados ( EUA. | Getty Images)

Durante su discurso del Estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la llamada “Ley Dalilah”, una iniciativa que busca prohibir que los estados otorguen licencias de conducir —incluidas las comerciales— a migrantes indocumentados.

La propuesta fue presentada ante el Congreso como parte de su agenda legislativa en materia migratoria y de seguridad. De aprobarse, impediría que cualquier estado emita licencias de conducir a personas sin estatus migratorio regular.

¿Qué es la Ley Dalilah y cómo afectaría a los migrantes indocumentados en EUA?

En su mensaje ante la sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, Trump argumentó que muchos indocumentados “no hablan inglés y no pueden leer las señales de tráfico más básicas”. Por ello, pidió al Congreso aprobar lo que denominó la Ley Dalilah.

El mandatario afirmó que, bajo esta legislación, “ningún estado podrá otorgar licencias de conducir a los indocumentados”. El anuncio se realizó el 24 de febrero, durante su primer discurso del Estado de la Unión en su segundo mandato.





¿De dónde surge la Ley Dalilah, según Trump?

Como acostumbra, durante conferencias en las que explica por qué se implementará una ley o se llevará a cabo una nueva estrategia política, Donald Trump presentó el caso de una menor que fue “herida en un choque múltiple en California”, durante un “accidente causado por un presunto camionero indocumentado”, hecho por el que Delilah “no puede hablar y padece parálisis cerebral”, según lo compartido por Trump durante el discurso del Estado de la Unión que tuvo lugar en el Congreso este martes 24 de febrero.

Durante el evento, cuya invitación fue emitida por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien ha expresado su simpatía con Trump, este relató el caso de una menor estadounidense que, según dijo, motivó la creación de la iniciativa.

De acuerdo con su narración, Delilah Cobert tenía cinco años cuando fue atropellada en junio de 2024 por un tráiler de 18 ruedas que circulaba a alta velocidad. El conductor, afirmó, era un inmigrante indocumentado que contaba con licencia comercial.

Trump señaló que la menor sufrió lesiones graves y que actualmente no puede hablar y padece parálisis cerebral. El caso fue presentado como argumento para respaldar la propuesta legislativa en materia de licencias y migración.