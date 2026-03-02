EU pide a compatriotas abandonar 14 países del Medio Oriente por “graves riesgos”

Ataque contra Irán (EFE)

El Departamento de Estado de EU pidió este lunes a sus connacionales que abandonen inmediatamente 14 países y territorios del Medio Oriente debido a “graves riesgos” para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada este fin de semana por EU e Israel.

En un mensaje compartido en redes sociales, el Departamento de Estado recomienda “salir ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad” de Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudita, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Teherán está respondiendo a la operación Furia Épica con el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones estadounidenses en diferentes países del Medio Oriente.

A su vez, en países como Irak se han producido intentos de grupos de personas intentando atacar la embajada, lo que obligó a la policía intervenir para resguardar la seguridad.

La embajada estadounidense en Líbano, por su parte, insta a los estadounidenses abandonar el país “ahora mismo, mientras aún haya opciones de vuelos comerciales disponibles” ya que la situación de seguridad “es inestable e impredecible.

“Recomendamos a quienes decidan no salir del país que preparen planes de contingencia para situaciones de emergencia y estén preparados para refugiarse en el lugar si la situación se deteriora aún más”, agregó el mensaje de la legación estadounidense en Líbano. (Con información de EFE)